Austin regalara kits de preparación para el invierno esta semana

Las empresas de servicios públicos de Austin y la Oficina de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias distribuirán kits gratuitos de suministros para el invierno en los centros de atención al cliente esta semana.

Los kits incluyen llaves de medidores de agua, cubiertas de manguera de poliestireno, linternas de manivelas, suministros de primeros auxilios y hojas de consejos para el clima invernal.

La gerente de información pública de Austin Water, Ginny Guerrero, dijo que hay cientos de kits disponibles en cada uno de los tres centros de servicio al cliente.

"Estamos pidiendo a la gente que sea paciente y tome sólo un kit por residente, para que podamos asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de obtenerlos", dijo. "Si no lo consiguen o no pueden obtenerlos de nosotros, pueden hacer los suyos propios con los consejos que tenemos".

Los kits se regalarán desde las 8 de la mañana hasta que se agoten los suministros en los centros de atención al cliente:

Martes en el 8716 de Research Blvd. (Norte)

Miércoles en el 2800 de Webberville Road (Este)

Jueves en 1901 W. William Cannon Dr., Suite 100 (Sur)

Luis Rivas, oficial de información pública de Austin Energy, dijo que el programa de distribución de kits comenzó en noviembre.

"Tuvimos una gran participación de los clientes y el público en general y nos quedamos sin materiales bastante rápido", dijo Rivas. "Decidimos tener otra serie de eventos para que más clientes puedan tener acceso a estos kits e información sobre cómo prepararse para cualquier clima invernal que pueda estar por venir".

Aquí encontrarás consejos para preparar tus propios kits de emergencia. Consulte esta guía de necesidades generales y esta guía de preparación para el invierno. Regístrese para recibir alertas meteorológicas y de emergencia por SMS o por teléfono aquí.

Guerrero dijo que en los dos últimos meses de febrero se registraron temperaturas bajo cero que provocaron la rotura de tuberías. Espera que los habitantes de Austin estén mejor preparados en el futuro.

"Aunque no sabemos lo que nos depara este mes de febrero", dijo Guerrero, "estamos animando a la gente a estar realmente tan preparados como puedan para que en caso de que nos encontremos con ese clima frío y desagradable de nuevo, todo el mundo tenga un plan".

Traducido por Maria Arce

