Algunos Republicanos de Texas quieren una excepción para la violación en la prohibición del abort

Parte 5 de una serie sobre el aborto en Texas. Encuentra el resto de la serie aquí.

El senador Robert Nichols, Republicano de Jacksonville, es tan conservador y "pro-vida" como se puede ver.

Desde que se incorporó al Senado de Texas en 2007, Nichols ha apoyado una legislación histórica contra el aborto en el estado, incluyendo la ley 8 del Senado (conocido como SB 8), que permite a cualquier persona poner en marcha la prohibición del aborto después de unas seis semanas de gestación.

También votó a favor de un proyecto de ley - ahora convertido en ley - que hace que los médicos que practiquen un aborto estén sujetos a cargos por delitos graves y hasta la cadena perpetua.

Estos proyectos de ley prohíben el procedimiento a menos que la vida de la madre esté en peligro. Pero en septiembre, Nichols reveló una nueva postura sobre el tema.

"Si tengo la oportunidad de votar por una excepción a la violación, votaría 'sí,'" dijo durante el Festival del Texas Tribune en Septiembre. "Creo que en lugar de decirles a las mujeres lo que pueden hacer, creo que deberíamos... mostrar nuestro apoyo a las mujeres de este estado, a las familias jóvenes."

Ese día Nichols se convirtió en el primer senador Republicano en decir públicamente que estaría a favor de cambiar la prohibición del aborto en Texas.

Sus comentarios se produjeron meses después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. anulara el caso Roe vs Wade y tras los inquietantes informes en todo el país - y en Texas - sobre complicaciones durante el embarazo que se convierten en momentos de vida o muerte, porque los médicos están preocupados por infringir las leyes sobre el aborto.

También ha habido informes sobre jóvenes víctimas de violaciones que han sido obligadas a tener hijos.

En respuesta, algunos legisladores Republicanos que impulsaron la prohibición del aborto dicen ahora que estarían abiertos a añadir una disposición de excepción para la violación y el incesto.

Nichols es uno de ellos.

"Escucho muchas historias maravillosas de cómo violaron a alguien y tomó la decisión de quedarse con ese niño y luego adoptarlo cuando nació," dijo Nichols a The Texas Newsroom después del panel del Tribune. "Pero también he escuchado muchas historias de horror relacionadas con traumas, crisis mentales y cosas así; es como si el trauma de la violación no hubiera terminado."

Pero no tiene mucho poder en lo que respecta a la legislación sobre salud reproductiva, ya que no dirige ningún comité que se ocupe de los proyectos de ley sobre el aborto.

Además, Nichols no tiene ganas de encabezar esta lucha. Dijo que no será autor de ningún proyecto de ley durante la sesión legislativa del próximo año que logre ese cambio.

Un movimiento político

Brendan Steinhauser, un estratega del Partido Republicano que ha dirigido las campañas del senador John Cornyn y del congresista Dan Crenshaw, Republicano de Houston, dijo que no le sorprende la reticencia de Nichols.

"Creo que esto es probablemente más una operación de campaña que un impulso legislativo," el dijo. "Creo que es más bien algo que están haciendo en la ventana de las elecciones para poner su posición por ahí para que el público sepa."

Además, los republicanos que apoyan el cambio de la ley lo hacen sabiendo que una Legislatura dirigida por el GOP no avanzará con tal propuesta, dijo Steinhauser.

En el improbable caso de que los legisladores aprueben un proyecto de ley de excepción, le correspondería al gobernador Greg Abbott, que se postula para un tercer mandato, firmarlo.

En la campaña electoral, el Republicano no ha querido responder directamente a la pregunta y, en cambio, ha desviado la conversación hacia hacer aclaraciones sobre la ley cuando se trata de la salud de la madre.

"Ha habido algunos comentarios e incluso tal vez algunas acciones de algunos médicos que no están atendiendo a las mujeres que tienen un embarazo ectópico o que tienen un aborto espontáneo," dijo Abbott en una reciente entrevista con la cadena de televisión de Dallas WFAA. "Eso está mal porque ninguna de las dos cosas son abortos."

En otras ocasiones, cuando se le preguntó por una excepción para las violaciones, Abbott dijo que su administración "eliminaría a todos los violadores."

Rechazo de los conservadores

Aun así, un puñado de legisladores Republicanos han dicho públicamente que apoyarían la inclusión de una excepción.

Pero muchos otros, sin embargo, se han negado incluso a abordar la cuestión.

The Texas Newsroom se puso en contacto con siete legisladoras que patrocinaron las prohibiciones del aborto, y ninguna de ellas respondió a las solicitudes de entrevista.

Una de las razones podría ser el miedo a la presión política de los miembros de su propio partido, o de organizaciones antiabortistas como Texas Right to Life.

Esta organización califica a los legisladores estatales en función de sus posturas sobre el aborto. Votar a favor de la prohibición del procedimiento da a un candidato una puntuación más alta, algo sobre lo que los conservadores pueden pregonar en la campaña.

Nichols ha obtenido el 100% en años anteriores. Pero después de sus comentarios en Septiembre, Texas Right to Life retiró su apoyo.

(Traduccion del tweet: Texas Right to Life PAC ha suspendido nuestro apoyo al senador estatal de Texas Robert Nichols (R-Jacksonville) hasta nuevo aviso)

John Seago, presidente de Texas Right to Life, dijo a The Texas Newsroom que la organización tiene una rigurosa política de apoyo a la ley, y que las acciones de Nichols significan algo más grande para ellos.

"Expone una especie de fracaso en la comprensión de la posición pro-vida," el dijo. "Así que, si alguien está ahora apoyando abiertamente las excepciones a la protección de la vida humana inocente en el vientre materno, realmente muestra que hay algunos niños que no ven plenamente como humanos."

Seago dijo que quiere que los que están en contra del aborto hagan todo lo posible por seguir impidiendo el procedimiento.

Durante la sesión legislativa del próximo año, el dijo, Texas Right to Life trabajará con los legisladores para aprobar una ley que refuerce los mecanismos de aplicación de las normas antiabortistas del estado.

Eso incluye impedir que las empresas envíen por correo medicamentos que inducen el aborto a personas en Texas, así como perseguir a los fiscales de distrito que han dicho que no perseguirán a quienes violen las leyes sobre el aborto.

"El hecho de que se haya anulado el caso Roe vs Wade no significa que Texas vaya a estar libre de abortos," dijo Seago. "Realmente necesitamos algunas herramientas más sobre la mesa para evitar que se produzcan."

Traducido por Maria Arce

