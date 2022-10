Republicanos tratan de ganar terreno con Latinos en el Valle del Río Grande de Texas

Read this story in English

Guadalupe Rodríguez tiene una boutique en el centro de McAllen. Un Jueves en la mañana hace poco, unos cuantos clientes circulaban la tienda viendo los vestidos de quinceañera y de noche en exhibición.

Cuando se le pregunta por las elecciones de Noviembre, Rodríguez no es tímido sobre su apoyo a los Republicanos.

Dijo que va a votar por el gobernador republicano Greg Abbott por sus pólizas antiinmigración.

"Me gusta que esté tomando medidas porque ahora mismo la frontera está saturada," dijo Rodríguez a The Texas Newsroom en Español. "Estoy a favor de ayudar a los migrantes, pero hay que hacerlo de manera ordenada."

En McAllen y en otros condados fronterizos de Texas, los republicanos ven las próximas elecciones de medio tiempo como una oportunidad para obtener ganancias adicionales dentro de la comunidad Latina, especialmente después de que varias de estas fortalezas tradicionalmente demócratas apoyaran al presidente Donald Trump en 2020.

Danielle Álvarez, la directora de comunicaciones del Comité Nacional Republicano, dijo a The Texas Newsroom que el RNC (por sus siglas en inglés) ha hecho inversiones en el estado para captar el voto Latino, incluyendo la construcción de una red de voluntarios y la apertura de tres oficinas en el sur de Texas destinadas a atraer a los votantes Hispanos. Dos de ellas están en el Valle del Río Grande.

"Una de las cosas que escuchamos a menudo en nuestros centros comunitarios es que los Demócratas y el [Comité Nacional Demócrata] no están presentes," dijo Álvarez. "La mayoría de los Hispanos sienten que los Demócratas dan por hecho sus votos."

Álvarez señala como ejemplo la victoria en las elecciones especiales de la congresista Mayra Flores, republicana de Los Indios, durante el verano. En Junio, Flores ganó una elección especial para representar al Distrito 34 en el Congreso de Texas, un distrito que votó en un 51% por Joe Biden en las elecciones del 2020.

Alcarez cree que el descontento entre los Demócratas Hispanos en la frontera ayudó a impulsar a Flores.

Con su victoria, Flores se convirtió en la primera mujer nacida en México en ser miembro del Congreso.

"Es una candidata fantástica," dijo Álvarez. "Es la perfecta representante de su comunidad diversa."

Pero la victoria de Flores no significa necesariamente que los votantes latinos del Valle están cambiando de partido.

Mientras que una encuesta reciente de Telemundo Station Group y Mason-Dixon Polling mostró que el número de Latinos en Texas que se identifican como Demócratas bajó del 63% en 2019 al 54% ahora, el número de Latinos que se identifican como republicanos durante ese mismo período se mantuvo estable: alrededor del 21%.

La encuesta también encontró que la mayoría de los votantes Latinos de la frontera declararon que apoyarían al candidato demócrata a gobernador Beto O'Rourke sobre el gobernador republicano Greg Abbott.

Al mismo tiempo, el 48% de los Latinos encuestados en Corpus Christi, Laredo y El Paso dijeron que desaprueban la labor del presidente Joe Biden. El 44% dijo que la aprueba.

Sharon Navarro, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Texas en San Antonio, dijo que el mensaje que los Republicanos están utilizando para dirigirse a los votantes Latinos – sobre la inmigración y la economía – parece estar funcionando.

"Sabemos que Trump convirtió algunos distritos congresionales fuertemente Demócratas en Republicanos, por lo que reconocen que hay una oportunidad y desde entonces han elaborado sus pólizas y sus temas de acuerdo con lo que son las preocupaciones de los latinos," dijo Navarro a The Texas Newsroom.

"Se dieron cuenta de que, sí, alguien como Trump puede haber dicho cosas que podrían ser interpretadas como cruel, pero la realidad es que estamos viendo más datos que muestran que los Latinos están más preocupados por los problemas", que por el partido, dijo Navarro.

Un juego de números

Según Navarro, la presencia de los Republicanos en el Valle del Río Grande también podría impulsar las posibilidades del GOP de ganar más asientos.

"Sabemos que los republicanos dedican mucho tiempo a reclutar, apoyar y visitar constantemente las zonas," explicó Navarro. "Dios, Greg Abbott ha visitado el Valle del Río Grande ¿cuántas veces? Estas cosas las recuerdan los votantes, y tiene un impacto cuando llega el día de las elecciones.”

Álvaro Corral, profesor asistente de ciencias políticas en la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande, dijo que no es una coincidencia que los Republicanos estén enfocando sus esfuerzos en cortejar a los Latinos en el Valle del Río Grande por encima de otras áreas del estado.

Dijo que los Latinos en otras regiones de Texas tienden a ser más liberales y a votar de manera similar a los votantes blancos y liberales. Pero en el Valle del Río Grande, los Latinos tienden a ser más moderados y a votar de manera similar a los votantes rurales blancos.

"Los republicanos están tratando de jugar con los números para llegar al 50% más uno, y esa fórmula para ellos es mucho más favorable," dijo Corral. "Por eso, esos distritos son un poco más competitivos para ellos, y por eso van a invertir en ellos."

El mensaje que los Republicanos han utilizado en la región para dirigirse a los votantes Latinos ha sido clave, sobre todo en materia de inmigración. Abbott, junto con otros miembros de su partido, han hecho de la afluencia de inmigrantes una piedra angular de sus campañas.

Abbott ha reclutado a líderes Latinos para difundir este mensaje, y ha sido escuchado por muchos, incluyendo a Rodríguez, el dueño de la tienda de McAllen.

El reconoció que los Republicanos han estado invirtiendo bastante en su región, y espera que lo hagan por las razones correctas.

"Espero que lo hagan con la intención honesta no sólo de ganar el voto, sino porque también quieren aportar algo," dijo Rodríguez.

Traducido por Maria Arce

