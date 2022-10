Encontrándonos a Nosotros Mismos en la Traducción

Read this in English

Al cubrir el tiroteo en la escuela en Uvalde a fines de mayo, Texas, Public Radio comprendió que los oyentes en esa zona de Texas necesitaban noticias e información de inmediato, y que las necesitaban en dos idiomas.

Hay lagunas de noticias en todo Texas donde los medios de comunicación sirven a los oyentes de habla inglesa pero no a los muchos habitantes de nuestro estado que podrían sacar más provecho al recibir las noticias en español.

Los medios de comunicación fueron a Uvalde en esos días difíciles y compartieron sus testimonios con el mundo en inglés.

Texas Public Radio también estuvo allí, entre esas personas en esas situaciones desesperadas y reportó las historias en lo que para muchos es su primer idioma, el español, a través de TPR Noticias.

La traducción es un proceso complicado. Se ha descrito a menudo como un acto “altruista” porque no importa cuál sea el texto, los traductores no están tan preocupados por la calidad de redacción de la nota periodística. Lo que más les preocupa es quién necesita leer o escuchar la historia.

Un traductor toma el texto original y, a través de una mezcla de lenguaje, imaginación y análisis a detalle, ayuda a entregar el texto en un nuevo idioma. Es un acto creativo, pero también es un arte con un fin práctico.

Una vez que TPR percibió la necesidad de brindar noticias e información en español a las comunidades marginadas y vulnerables más afectadas por esas historias, asumimos la tarea de traducir sucesos locales, historias a lo largo de la frontera y en otros lugares, y proporcionar contenido para TPR Noticias.

TPR también ha traído otra programación bilingüe a nuestros oyentes. El verano pasado, un proyecto periodístico entre TPR y el Houston Chronicle culminó en un podcast con varias entregas sobre la migración haitiana en la frontera entre Texas y México. Produjimos Line in the Land podcast y La Línea en español.

Con el apoyo de una subvención del Centro de Periodismo de la Salud de USC, David Martin Davies y yo investigamos el complicado tema de la diabetes tipo 2 infantil en nuestras comunidades. Produjimos dos documentales de audio: uno en inglés, Diagnosi, y otro en español titulado Diagnóstico de diabetes. Meses de trabajo investigando, entrevistando a expertos y hablando con la gente a través de los esfuerzos de participación comunitaria fortalecieron nuestra determinación de hacer que estas historias e información importante estén disponibles en español.

Siendo una niña en la frontera en Laredo, Texas, me encantaba leer y escribir historias. Durante una conversación con mi padre sobre lo que quería ser de grande, me entregó un volumen de la Enciclopedia World Book— los libros que contenían las respuestas a tantas preguntas, misterios y tareas escolares en mi infancia. Mi padre me dijo que buscara “Periodista”. Sin embargo, cuando le quité el libro, vi que me había dado la letra "J" y su dedo sostuvo el lugar en el libro donde podía leer la palabra "Journalism".

Estoy muy orgullosa de ser bilingüe y poder ayudar a Texas Public Radio a contar historias en inglés y español. Si la traducción es de hecho un acto “altruista”, también es uno que nunca deja de retribuirme.

Las generosas contribuciones de los oyentes a Texas Public Radio News, y TPR Noticias, también son un acto decididamente "altruista". Sin su amable apoyo Texas Public Radio no podría llevar TPR Noticias a tantas comunidades marginadas y vulnerables que necesitan estas noticias e información en español.

¡Muchas gracias!

Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.