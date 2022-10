Inmigración, armas y aborto dominan el debate entre Abbott y O'Rourke en el Valle del Río Grande

Read this story in English

El primer y único debate entre el gobernador republicano Greg Abbott y el demócrata Beto O'Rourke demostró que no hay amor entre los candidatos que se tiraron dardos al exponer sus posturas sobre el aborto, las leyes de armas, la inmigración y la economía el viernes pasado en el Valle del Río Grande.

O'Rourke llegó al debate de una hora de duración por detrás de Abbott por un solo dígito. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada el miércoles mostró que el 53% de los probables votantes planean votar por el titular, mientras que el 46% dijo que apoyan a O'Rourke.

El debate fue conducido por la presentadora de KXAN Britt Moreno, y el panel de periodistas que hizo preguntas incluyó a Sally Hernández de KXAN, Gromer Jeffers de The Dallas Morning News, y Steve Spriester de KSAT en San Antonio.

Inmigración

Abbott no perdió tiempo en relacionar a O'Rourke con el presidente Joe Biden y las políticas fronterizas de la Casa Blanca, bajo las cuales los hallazgos y muertes de migrantes en la frontera sur del país han alcanzado niveles récord. Abbott mencionó el nombre de Biden al menos tres veces durante el segmento y acusó a O'Rourke de cambiar su postura sobre la política fronteriza, incluyendo si la Guardia Nacional de Texas es necesaria para reforzar la seguridad en la región.

"Las granjas y ranchos son aplastados. Las comunidades están perturbadas. Hogares que están [siendo] invadidos. Recuerden esto, hace apenas dos años, teníamos una de las fronteras más seguras en décadas. Pero bajo la administración de Biden, tenemos más gente que cruza la frontera que nunca en la historia de nuestro país," dijo Abbott. "Está claro que Beto sólo quiere perpetuar las políticas de fronteras abiertas y caracterizar erróneamente lo que está sucediendo."

O'Rourke siguió con la Operación Lone Star de Abbott, un esfuerzo multimillonario de seguridad fronteriza que comenzó en Marzo de 2021.

O'Rourke citó una historia reciente del Texas Tribune en la que se afirma que las aprehensiones y los hallazgos de inmigrantes han aumentado desde que Abbott puso en marcha la operación, que O'Rourke caracterizó como un despilfarro de 4,000 millones de dólares que ha provocado suicidios de agentes y maltrato a los inmigrantes. Añadió que Abbott tuvo años para arreglar el problema pero no lo intentó hasta que fue políticamente conveniente.

"Este tipo ha sido gobernador durante ocho años y aquí es donde estamos hoy, [con] algunos de los peores niveles de compromiso y hallazgos, tráfico de fentanilo y contrabando de personas que hemos visto. Eso es el resultado de las maniobras, no de las soluciones."

Abbott argumentó que sus acciones están diseñadas para salvar vidas.

"Estos son esfuerzos para proteger nuestro estado. Hay una cantidad récord de fentanilo que llega a través de la frontera. Las fuerzas del orden de Texas han incautado suficiente fentanilo para matar a todos los hombres, mujeres y niños de todo el país. Y esto se debe a Joe Biden," dijo Abbott.

O'Rourke se opuso después a la retórica de los partidarios de la línea dura de la inmigración, que, según él, conduce a la violencia y la muerte. Incluyó a Abbott en ese grupo al invocar el tiroteo de 2019 en un Walmart en el que murieron 23 personas.

"Esta retórica de odio -este tratar a los seres humanos como peones políticos, hablar de invasiones y de tejanos que se defienden- es la forma en que la gente es asesinada en el Walmart de El Paso," dijo O'Rourke.

El presunto autor del tiroteo condujo desde la zona de Dallas hasta El Paso para protegerse de lo que, según él, era una "invasión" de hispanos, de acuerdo a las fuerzas del orden. O'Rourke también mencionó un tiroteo a principios de esta semana en el condado de Hudspeth, donde un exdirector de la prisión y su hermano fueron acusados en relación con un tiroteo fatal de un inmigrante indocumentado, y agregó: "Esto es increíblemente peligroso para Texas y no es un reflejo de nuestros valores."

Control de armas

El debate gubernamental tuvo lugar unos cuatro meses después de que un joven de 18 años matara a 19 estudiantes y dos profesores en una escuela primaria de Uvalde. Tras el tiroteo, Abbott se ha opuesto repetidamente a convocar una sesión legislativa especial para abordar la violencia armada. Abbott dijo que la Legislatura de Texas, en cambio, tomó medidas durante el verano para prepararse para la próxima sesión en Enero.

"Esto va a ser un tema de emergencia. Durante el verano, solicité a los comités legislativos especiales que comenzaran a trabajar ya para que estuvieran listos, cuando comenzáramos la sesión, para abordar" el tema, dijo Abbott.

Antes del debate, O'Rourke celebró una rueda de prensa con familiares de algunas víctimas de Uvalde, que dijeron que Abbott debería haber convocado una sesión especial para abordar las restricciones de edad en la compra de armas. Abbott ha mantenido que sería inconstitucional elevar la edad para comprar un arma de asalto de 18 a 21 años.

"Cualquier intento de elevar la edad se va a encontrar con que se va a anular. Por lo tanto, tenemos que llegar al fondo de lo que realmente está afectando a nuestras comunidades, y eso es la salud mental que está llevando a la gente a participar en tiroteos en las escuelas," dijo Abbott.

O'Rourke preguntó repetidamente por qué el gobernador dilata la decisión.

"Si es una emergencia convoque una sesión especial ahora. ¿Por qué esperar hasta el próximo año?," el dijo. "Han pasado 18 semanas desde que sus hijos han sido asesinados y no ha cambiado nada en este estado para que sea menos probable que cualquier otro niño corra la misma suerte. Todo lo que necesitamos es acción. Y la única persona que se interpone en nuestro camino es el gobernador del estado de Texas."

Aborto

Texas es uno de los varios estados que han aprobado la llamada ley gatillo que prohíbe la mayoría de los abortos. Entró en vigor tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular la sentencia Roe vs. Wade de 1973, que despenalizaba el aborto. A Abbott se le preguntó sobre sus recientes comentarios de que una persona que quede embarazada por violación o incesto -que no son excepciones en la nueva ley de Texas- puede tomar un anticonceptivo de emergencia conocido como Plan B.

Cuando se le preguntó si esa era la única alternativa para las víctimas de violación, Abbott no respondió directamente, sino que dijo que era el estado de Texas el que debía proporcionarla.

"Corresponde al estado de Texas asegurarse de que esté fácilmente disponible para quienes son víctimas de agresiones sexuales o sobrevivientes de agresiones sexuales. El estado de Texas paga por ello, ya sea en un hospital, en una clínica o para alguien que obtenga una receta", el dijo.

Abbott también calificó a O'Rourke de partidario del aborto sin límites. Cuando se le pidió que aclarara su postura, O'Rourke no especificó cuándo cree que el procedimiento no debe realizarse, sino que dijo que apoya la sentencia en el caso Roe vs. Wade.

"Lucharé para asegurar que cada mujer en Texas pueda tomar sus propias decisiones sobre su propio cuerpo, su propio futuro y su propia atención médica. Y trabajaré con la Legislatura y mis compatriotas tejanos para devolvernos el estándar que las mujeres de Texas ganaron en primer lugar", el dijo.

No hubo público en vivo durante el debate, que dio pie a un enfrentamiento del viernes incluso horas antes del evento. O'Rourke dijo que Abbott insistió en una sala de debate vacía para evitar a los votantes de Texas.

"Estará vacía -sin asientos llenos- porque Abbott se niega a enfrentarse a aquellos a los que les ha fallado estos últimos ocho años", dijo en un tweet el viernes que mostraba una foto del auditorio vacío. La campaña de Abbott respondió que los detalles del debate se decidieron de mutuo acuerdo.

"Los términos del debate fueron acordados por ambas campañas hace meses, y ahora, en el último minuto, a Beto no le gustan," dijo Mark Miner, director de comunicaciones de la campaña de Abbott, al Houston Chronicle. "Es un fraude rodeado de incompetencia.”

O'Rourke, exconcejal y congresista de El Paso, busca ser el primer demócrata elegido para un cargo estatal desde mediados de la década de 1990. Abbott fue elegido por primera vez para el cargo en 2014 y busca su tercer mandato. Antes fue fiscal general del estado.

Traducido por Maria Arce

