Docenas de oficiales del DPS estarán en Uvalde durante el próximo año escolar

El gobernador Greg Abbott dijo que la solicitud de recursos adicionales provino del superintendente del distrito escolar. El anuncio se da el mismo día en que un juez estatal de distrito rechazó la solicitud de información de un legislador sobre la respuesta de las fuerzas del orden al tiroteo.

Docenas de oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas estarán en Uvalde durante el próximo año escolar luego de una solicitud del superintendente del distrito escolar para obtener más recursos.

El gobernador Greg Abbott declaró que habrá más de 30 oficiales en los campus de todo el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde.

“A medida que comienza un nuevo año escolar, debemos asegurarnos de que los estudiantes, los padres y todo el personal escolar puedan tener nuevas oportunidades para aprender y crecer”, afirmó Abbott en un comunicado sobre el despliegue de oficiales. “Texas seguirá trabajando para brindar todo el apoyo y los recursos disponibles a la comunidad de Uvalde mientras continúan sanando”.

El 24 de mayo, un hombre armado de 18 años ingresó a la Escuela Primaria Robb y acribilló a 19 niños y dos maestras de escuela. Más tarde se reveló que las fuerzas del orden, incluida la policía del distrito escolar y los oficiales del DPS, esperaron más de 70 minutos después de los primeros disparos antes de confrontar y finalmente matar al pistolero.

El anuncio de Abbott se produjo pocas horas después de que un juez estatal de distrito denegara una solicitud de información al DPS de Texas presentada por el senador estatal Roland Gutierrez, Demócrata por San Antonio, cuyo distrito incluye a Uvalde.

Gutierrez hizo la solicitud de información el 31 de mayo en un esfuerzo por obtener más información sobre la respuesta fallida de las fuerzas del orden al tiroteo. Él presentó una demanda el 22 de junio después de que dijo que el DPS “negó ilegalmente” su solicitud porque la agencia no respondió dentro del plazo exigido por la ley estatal.

Pero en la decisión del miércoles, la jueza estatal de distrito, Catherine Mauzy, dijo que la solicitud de Gutiérrez no cumplía con las leyes estatales de registros abiertos y, en cambio, era una solicitud legislativa.

"Como la solicitud del demandante no se presentó correctamente de conformidad con [el Código de Gobierno de Texas], el Tribunal no consideró si la información solicitada está exenta de la divulgación pública requerida por la Ley de Información Pública de Texas o si existe una razón convincente para retener la información solicitada", dicta la orden.

Gutierrez aseguró que lo intentará de nuevo.

“Respetuosamente, planeo apelar la orden de la corte y presentar una nueva solicitud de información en la forma prescrita por la corte”, señaló en un comunicado.

Después del tiroteo, los residentes de Uvalde, afligidos por el dolor y la desesperación, también se enfadaron y frustraron cuando las agencias policiales se callaron en vez de proporcionar detalles sobre la respuesta. En junio, el director del DPS de Texas, Steve McCraw, atribuyó la mayor parte de la culpa a los funcionarios locales, incluido el jefe de policía del distrito, Pete Arredondo, quien, según McCraw, era el comandante del incidente en el lugar. Arredondo, quien desde entonces ha sido suspendido mientras se inicia la investigación correspondiente, revisó esa afirmación, diciendo que las fuerzas del orden público hicieron todo lo posible para salvar vidas.

Varios medios de comunicación han presentado una demanda por separado para obtener acceso a información que, según dicen, debería hacerse pública. Los medios incluyen: ProPublica, The Texas Tribune, The New York Times Company, The Washington Post, NBC News, CNN, ABC News, CBS News, Scripps Media y Gannett, ProPublica reportó la semana pasada.

En su declaración, Gutierrez también enfatizó que la administración de Abbott está haciendo todo lo posible para evitar entregar la información para proteger a la policía del estado.

“La administración del gobernador Abbott está yendo a todos los extremos, no solo para retener información básica sobre la masacre de Uvalde”, advirtió, “sino para pintar una narrativa que absuelva al Departamento de Seguridad Pública de Texas de responsabilidad por la atroz respuesta al tiroteo en Uvalde”.

