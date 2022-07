Tras las protestas, San Marcos seguirá adelante con la exención fiscal para el estudio de cine como estaba previsto

Read this story in English

La controversia sobre Hill Country Studios, un gran estudio cinematográfico que se instalará en San Marcos en 2025, llegó a su punto crítico en una reunión del Consejo de la Ciudad celebrada el martes por la noche. El proyecto ha sido criticado por muchos por su ubicación en la zona de recarga del acuífero Edwards.

Sobre la mesa estaba de nuevo la exención fiscal de 4.6 millones de dólares que la ciudad concedió a Hill Country Studios el mes pasado. Después de las protestas populares, los miembros del consejo, Alyssa Garza y Saúl Gonzáles, llevaron el acuerdo otra vez al consejo para su reconsideración.

Tanto Garza como Gonzáles votaron a favor del incentivo fiscal el mes pasado. Garza dijo que su motivación para tratar el tema de nuevo en el consejo fue en parte debido a una "avalancha de comentarios de la comunidad y su preocupación".

La medida se tomó después de que se formara un movimiento de base llamado Protect the River (Protejan el Río) para protestar contra el desarrollo. El grupo organizó una protesta frente al Consejo de la Ciudad el mes pasado y animó a sus seguidores a ponerse en contacto directamente con la ciudad para expresar su oposición al proyecto.

Los activistas afirman que el desarrollo en la zona de recarga podría afectar negativamente al acuífero Edwards y, en última instancia, al río San Marcos. Un mayor desarrollo (piensa en hormigón, edificios, carreteras) impide que el agua de lluvia se filtre a través del suelo y llegue al acuífero. Eso significa que menos agua acabaría desembocando en los manantiales y ríos naturales.

Pero el acuerdo se mantendrá como está. Tras un largo debate el martes por la noche, ninguno de los miembros del Consejo presentó enmiendas al acuerdo.

Xandria Quichocho, organizadora de Protect the River, instó el martes al Consejo de la Ciudad a eliminar el incentivo fiscal. El grupo coincidió en que la industria cinematográfica sería una adición única a San Marcos, pero dijeron que podría crearse en otro lugar de la ciudad.

"Lo que no se puede recrear son nuestros manantiales y nuestro río", dijeron desde Protect the River.

La respuesta de la ciudad a la oposición se ha basado en gran medida en el hecho de que los terrenos previstos para el desarrollo son propiedad privada. Dado que el estudio se está construyendo dentro de una urbanización existente, la ciudad no puede controlar ni detener de hecho la construcción.

La decisión que siempre estuvo sobre la mesa para la ciudad fue la de incentivar o no el proyecto. Garza dijo que quería aclarar la confusión en torno a este punto.

"Hay una falta de comprensión pública muy obvia en relación con el proceso que conllevan [los Acuerdos del Capítulo 380]", dijo Garza, "específicamente en lo que respecta a cómo equilibramos las preocupaciones medioambientales y hacemos un uso responsable de los incentivos".

Las ciudades suelen emplear incentivos de desarrollo económico, conocidos como Acuerdos del Capítulo 380, para hacer tratos con empresas que están dispuestas a generar puestos de trabajo bien remunerados. Para poder optar a la exención fiscal, Hill Country Studios tiene que cumplir su promesa de crear 44 puestos de trabajo a tiempo completo cuando el proyecto esté terminado.

El concejal Mark Gleason dijo que el deseo del estudio cinematográfico de construir era "por derecho", y que seguía apoyando de todo corazón el incentivo del proyecto.

"Soy optimista y creo que dentro de 10 y 20 años vamos a decir que esto es algo único para nosotros", dijo en la reunión. "[Aportará] realmente algo diferente a nuestra economía que la distribución, el almacenamiento y la manufactura".

Gleason también señaló todos los hoteles, restaurantes y negocios que podrían beneficiarse de tener un gran proyecto de rodaje en San Marcos.

La ciudad tiene previsto celebrar otro debate a finales de agosto para abordar la protección de las zonas de recarga en el futuro.

