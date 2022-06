Un grupo bipartidista de Senadores anuncia un acuerdo para la seguridad escolar y medidas para la compra de armas

Read this story in English

Un grupo bipartidista de negociadores del Senado dice que llegó a un acuerdo sobre un paquete de medidas relacionadas con la seguridad y las armas de fuego que se enfoca estrechamente en prevenir futuros tiroteos similares al de Uvalde, Texas, donde 19 niños y dos maestras fueron asesinados en su escuela.

La propuesta, que no se ha incluido en el texto legislativo, incluye fondos para alentar a los estados a aprobar e implementar las llamadas leyes de "alerta roja" para quitarles las armas a personas potencialmente peligrosas, dinero para seguridad escolar y recursos de salud mental, verificaciones de antecedentes ampliadas para la compra de armas a personas de entre 18 y 21 años y sanciones por adquisiciones ilegales por parte de delincuentes convictos.

El acuerdo cuenta con el apoyo de al menos 20 Senadores que trabajaron en estrecha colaboración durante las últimas semanas para encontrar las áreas de interés común que podría aprobar el Senado, que está muy dividido. El grupo incluye 10 Republicanos, lo que significa que un proyecto de ley final podría obtener potencialmente los 60 votos necesarios para superar una maniobra obstruccionista.

Los negociadores lo llamaron una propuesta de "sentido común" que reduciría la amenaza de violencia en todo el país.

“Nuestro plan aumenta los recursos de salud mental necesarios, mejora la seguridad escolar y el apoyo a los estudiantes, y ayuda a garantizar que los delincuentes peligrosos y los que son declarados enfermos mentales no puedan comprar armas”, dijo el grupo en un comunicado. “Lo más importante es que nuestro plan salva vidas y al mismo tiempo protege los derechos constitucionales de los estadounidenses respetuosos de la ley”.

Los asistentes han dicho que su paso por el proceso legal y técnico de convertir un acuerdo preliminar en un proyecto de ley final podría tardar semanas No se esperan votos inminentes sobre este acuerdo. Los Senadores han sido muy optimistas de que cualquier acuerdo bipartidista eventualmente será aprobado por el Senado, pero el destino final del proyecto de ley no está del todo claro. El presidente Biden ha dejado en gran medida que los Senadores lleguen a un acuerdo por su cuenta sin la participación de la Casa Blanca y los miembros de la Cámara en gran medida no han estado dispuestos a opinar sobre el contenido de las conversaciones hasta que se publique dicho marco.

El presidente Biden expresó su apoyo al acuerdo en un comunicado. “Obviamente, no hace todo lo que creo que se necesita, pero refleja pasos importantes en la dirección correcta, y sería la legislación de seguridad de armas más importante que aprobará el Congreso en décadas”, destacó Biden.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), se comprometió a presentar un proyecto de ley lo antes posible una vez que se redacte la legislación. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), emitió un comunicado elogiando a los negociadores, pero no llegó a prometer apoyo a un eventual proyecto de ley.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín, Pamela Martinez, Ana Baehr, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom. Haga clic aquí para más cobertura de Uvalde en español.