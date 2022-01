Secretario del Condado de Travis dice que la mitad de las solicitudes de voto por correo han sido rechazadas debido a la nueva ley electoral

Read this story in English.

La oficina del Secretario de Estado de Texas está teniendo más problemas de lo habitual para proporcionar suficientes tarjetas de registro a los grupos que ayudan a los tejanos a inscribirse para votar.

Sam Taylor, secretario de estado adjunto para comunicaciones, dijo que los problemas en la cadena de suministro han hecho más difícil y más caro conseguir papel, lo que significa que la oficina del Secretario de Estado dará menos formularios de registro de votantes a los grupos antes de las elecciones de este año.

"Estamos limitados en cuanto a lo que podemos suministrar este año a consecuencia de la escasez de papel y a las restricciones de costes debidas al precio del papel y al suministro de papel", dijo.

Grace Chimene, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Texas, dijo que no es inusual que la Secretaría de Estado no tenga suficientes formularios para atender todas las solicitudes que recibe de grupos como el suyo antes de las elecciones. Sin embargo, esta escasez en particular está afectando a una parte importante del trabajo de su grupo: el registro de miles de ciudadanos recién naturalizados.

Chimene dijo que en años anteriores, su grupo, que tiene capítulos en todo el estado, ha sido capaz de obtener suficientes formularios para repartir en las ceremonias de naturalización. A menudo, dijo, el grupo se asocia con el estado para repartir varios miles de formularios en cada ceremonia.

"La Liga en Houston ha registrado unos 30,000 nuevos ciudadanos cada año a través de estas ceremonias en el pasado", dijo Chimene.

Durante la pandemia de COVID-19, ha habido una mezcla de ceremonias en persona y remotas. Chimene dijo que su grupo ha repartido materiales de registro de votantes en eventos presenciales o ha enviado a esos nuevos ciudadanos paquetes que han preparado con antelación.

En cualquier caso, la Liga y sus voluntarios suelen pedir miles de formularios de registro de votantes antes de estas ceremonias.

"Es un trabajo realmente importante el que hacemos y lo valoramos, y creo que los nuevos ciudadanos también lo valoran", dijo Chimene.

Taylor dijo que la oficina del Secretario de Estado se ha visto obligada a limitar cada grupo a 1,000 o 2,000 formularios de registro por solicitud. Dijo que esta escasez se produce en un momento en que muchos grupos están buscando nuevos formularios de registro de votantes debido a un cambio en las reglas de registro de votantes de Texas creado bajo el proyecto de ley del Senado 1 (SB 1 por sus siglas en inglés), una controvertida ley de votación que entró en vigor el mes pasado.

"La solicitud de registro de votantes cambió este año por una razón: es porque la legislatura decidió aumentar la pena por el registro ilegal de votantes de un delito menor (misdemeanor)de clase B a un delito menor de clase A", dijo. "Y eso tiene que reflejarse en la nueva solicitud de registro de votantes".

Anteriormente, Taylor dijo que ese cambio tenía que reflejarse en las solicitudes de registro para que fueran aprobadas. Pero, después de la publicación de esta historia el martes, aclaró que ese no es necesariamente el caso.

"Aunque hemos dejado claro a los funcionarios y grupos que no deben distribuir la versión vieja del formulario de registro de votantes, los registradores de votantes del condado pueden aceptar las solicitudes de registro de votantes completadas en el formulario antiguo, siempre y cuando la solicitud sea válida", dijo Taylor en un comunicado el martes. "En otras palabras, usar el formulario del año pasado en sí mismo no es fatal para la solicitud de registro del votante".

Chimene dijo que todas estas limitaciones presentan serios problemas para su grupo, ya que tratan de reunir los materiales de registro de votantes antes de estas grandes ceremonias de naturalización.

"Estamos tratando a todas las organizaciones que los solicitan de la misma manera", dijo Taylor. "Estamos tratando de cumplir con estas solicitudes tan rápido como podemos. Pero el hecho es que simplemente no tenemos el suministro para honrar cada una de las solicitudes gratuitas."

Según Chimene, este es uno de los escollos de que Texas sea uno de los pocos estados del país que no tiene registro de votantes en línea. Los problemas de la cadena de suministro no son tan grandes cuando se puede dirigir a alguien a un sitio web.

También está preocupada por el mensaje que esto envía a los ciudadanos recién naturalizados, que, según ella, han sido objeto de especial escrutinio por parte de la oficina del Secretario de Estado recientemente. Chimene dijo que la Liga está preocupada de que los votantes elegibles recién naturalizados sean el objetivo del último enfoque del estado en los potenciales votantes no ciudadanos.

"Estamos preocupados por ello y lo estamos investigando", dijo Chimene. "Todo esto va en un solo paquete: no prestar el servicio que se supone que deben prestar a los ciudadanos de Texas".

Chimene dijo que la oficina del Secretario de Estado ha dicho a la Liga que busque donaciones en lugar de depender del estado para los formularios de registro de votantes. Ella dijo que "no apreciaba" esto teniendo en cuenta el hecho de que su grupo es una organización no partidista sin fines de lucro. Sin embargo, Chimene dijo que su grupo intentará hacer lo que pueda.

"Preguntaremos a nuestros seguidores, a nuestros amigos y a nuestros vecinos", dijo. "Y averiguaremos si podemos conseguir que alguien haga una donación para conseguirlo".

Nota: Esta historia ha sido actualizada con una aclaración de la oficina del Secretario de Estado de Texas que dice que los registradores de votantes de los condados pueden aceptar las solicitudes de registro de votantes completadas en los viejos formularios.

