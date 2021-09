Más De 650 Nuevas Leyes Estatales Entraron En Vigor Esta Semana. Estas Son 13 Que Deberías Conocer

Read this story in English

La legislatura de Texas se encuentra actualmente en su segunda sesión extraordinaria. Los legisladores han estado trabajando en una serie de proyectos de ley considerados de alta prioridad por el gobernador Greg Abbott. Estos incluyen propuestas para que no sea tan fácil salir de la cárcel bajo fianza y nuevas restricciones al voto, entre otras cosas.

La legislatura todavía tiene otros asuntos que atender durante las próximas semanas antes de que termine la sesión extraordinaria, como la asignación de fondos federales para la recuperación del COVID-19 y la creación de mapas con nuevos distritos políticos — un proceso que podría cambiar qué políticos representan a qué partes del estado y que seguramente generará controversia.

Pero mientras continúa el trabajo legislativo, ya hay 666 nuevas leyes que fueron aprobadas durante la sesión legislativa regular que concluyó en mayo. Estas entraron en vigencia el miércoles, 1 de septiembre.

Los periodistas del Texas Newsroom, una colaboración de varias estaciones en el estado, desglosaron algunas de las leyes que tendrán más impacto.

La Ley Del ‘Latido Fetal’



A principios de este año los legisladores de Texas aprobaron un proyecto de ley que prohibe los abortos antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas.

El Proyecto de Ley 8 del Senado (o SB 8 por sus siglas en inglés) es una de las leyes de aborto más restrictivas del país, prohibiendo los abortos tan pronto se detecte el latido cardiaco fetal. Según varios expertos, esto usualmente ocurre a las seis semanas de gestación, un lapso durante el cual, en la mayoría de casos, una mujer ni siquiera se ha percatado que está embarazada. La ley anterior permitía los abortos hasta las 20 semanas de gestación.

A diferencia de otras leyes similares alrededor del país, la ley de Texas no establece sanciones penales para los que la desafíen — pero le permite a los ciudadanos particulares demandar a cualquiera que le ayude a una mujer a abortar.

Las clínicas de aborto dicen que la nueva ley constituye una prohibición casi total del procedimiento médico y que privará a las personas de este servicio casi por completo.

Zaena Zamora, directora ejecutiva del grupo de apoyo financiero para el aborto Frontera Fund, dijo que la SB 8 podría poner a su grupo y a otras organizaciones similares en riesgo jurídico.

“Hace que nuestro trabajo sea un tanto imposible, porque siempre nos estaremos poniendo en riesgo de ser demandados”, dijo Zamora.

El lunes, proveedores de servicios de aborto en Texas le pidieron a la Corte Suprema de los Estados Unidos que detuviera la ley. La Corte dictaminó el miércoles que la ley seguirá en pie por ahora.

Portación De Armas Sin Licencia



Los texanos tienen el derecho a portar armas de fuego en público desde 1995. Desde entonces, se han promulgado más leyes para expandir este derecho, siempre y cuando los portadores obtengan una licencia para portar sus pistolas fuera de sus hogares o vehículos.

Eso cambió a partir del miércoles.

El Proyecto de Ley 1927 del Senado permite que cualquier persona que pueda poseer un arma de fuego legalmente también la pueda portar en público, siempre y cuando esté en una funda.

Texas es ahora el vigésimo estado en promulgar leyes que sus partidarios denominan como “porte de armas constitucional”, algo que dicen es un derecho otorgado por la Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

La ley no modifica el proceso de elegibilidad para poseer armas de fuego. Los propietarios en Texas aún deben tener al menos 21 años de edad y no pueden haber sido sentenciados por un delito grave o violencia doméstica durante los últimos cinco años. La nueva ley también agrega varios delitos menores a la lista, incluyendo el asalto que ocasiona lesiones corporales, conducta mortal, amenaza terrorista y conducta desordenada con un arma de fuego.

Activistas que abogan por el control de las armas de fuego, agencias de seguridad pública e instructores del uso de armas se opusieron a la ley. Según datos obtenidos por encuestas realizadas por la Universidad de Texas y el diario político Texas Tribune, casi el 60% de los texanos se oponen a la portación de armas de fuego sin licencia.

“Creo que esto significará más armas cortas en público”, dijo Gyl Switzer, director ejecutivo de Texas Gun Sense. “Y los datos nos muestran una y otra vez que las armas no nos dan más seguridad”.

Nuevas Leyes De Votación



El enfoque principal de esta sesión legislativa extraordinaria ha sido el Proyecto de Ley 1 del Senado (o SB 1 por sus siglas en inglés), respaldado por el partido republicano. SB1 prohibiría cosas como poder votar sin salir de tu vehículo y la operación de centros de votación de 24 horas. Solo falta que el gobernador Abbott firme la ley para aprobarla.

Pero otras leyes de votación menos populares ya fueron aprobadas y entraron en vigor esta semana. Entre estas: el Proyecto de Ley 111 del Senado, que le prohíbe a los votantes de Texas registrarse utilizando un apartado postal como dirección; el Proyecto de Ley 1113 del Senado, que le permite al Secretario de Estado recortar fondos de las autoridades electorales locales que fallen en borrar a ciertas personas inelegibles de sus listas de votantes; y el Proyecto de Ley 3920 de la Cámara de Representantes, que hace que sea más difícil solicitar una boleta electoral por correo por razones médicas.

Pero también hay otras leyes menos controversiales.

El Proyecto de Ley 1382 de la Cámara de Representantes es una medida bipartidista que le permite a las personas que voten por correo rastrear sus boletas electorales en línea para asegurarse de que estas hayan sido recibidas.

Mientras tanto, el Proyecto de Ley 1128 de la Cámara de Representantes deja muy claro quiénes pueden estar presentes en los centros de votación durante las elecciones. Entre las personas autorizadas se encuentran los votantes, los trabajadores electorales, los jueces electorales y las fuerzas policiales.

Administradores y personal electoral también serán permitidos en los recintos, pero solo para entregar materiales y brindar soporte técnico.

El representante estatal Jacey Jetton, republicano de Sugarland y co-autor del proyecto de ley, dijo que nada cambiará para el votante promedio.

“Si pudiste votar el año pasado, no vas a encontrar diferencias”, dijo Jetton. “Vas a entrar, mostrar tu identificación, vas a ir a una casilla de votación, emitir tu voto y listo”.

Lucio Vasquez Un manifestante sostiene un cartel en el centro de Houston el 30 de mayo de 2020.

Cargos De Delito Grave Para Manifestantes Que Bloqueen Carreteras Y Hospitales



Manifestantes de Texas podrían enfrentar cargos por delitos graves por bloquear una carretera o la entrada a un hospital después de que una nueva ley entró en vigor el miércoles.

El Proyecto de Ley 9 de la Cámara de Representantes nació tras una protesta en California el año pasado en la que un grupo de manifestantes protestando en contra de la policía impidieron que dos agentes fueran ingresados a una sala de emergencias.

Bajo la ley anterior, manifestantes en Texas recibían cargos de delito menor con hasta seis meses de prisión. La nueva ley aumenta la pena a dos años.

La ley también requerirá 10 días de cárcel si el presunto delito es cometido por una persona que se encuentre en libertad condicional.

“Como enfermera que ha trabajado en situaciones de emergencia, cada segundo cuenta”, dijo la representante estatal Stephanie Klick, republicana de Fort Worth y co-autora del proyecto de ley. “Un retraso de tan solo minutos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”.

Por otro lado, el representante estatal demócrata Joe Moody de El Paso dijo que el castigo es demasiado severo.

“Lo que estamos haciendo aquí es creando una sentencia mínima y obligatoria que no es congruente con nada de lo que tenemos”, dijo Moody. “En nuestra ley de primeras ofensas, el único lugar donde encontramos algo parecido es cuando tenemos a personas que repiten los crímenes”.

Prohibición De ‘La Teoría Crítica De La Raza’



Esta primavera, Texas aprobó leyes dirigidas en contra de la enseñanza de la llamada “teoría crítica de la raza'', aunque muchos educadores dicen que no la enseñan. Según maestros, la mayoría de las personas, ni siquiera saben qué es.

Nikki Jones, quien enseña estudios afroamericanos en la Universidad de California en Berkeley, describió la teoría crítica de la raza como una forma de entender cómo la raza ha influido en la creación de leyes a lo largo de la historia de este país — leyes que llegaron a justificar cosas como la esclavitud y la violencia.

“Es una forma de ver la raza”, dijo Jones. “Ayuda a entender y ver el racismo en lugares donde de otra manera no sería aparente superficialmente”.

El Proyecto de Ley 3979 aborda la teoría crítica de la raza sin siquiera nombrarla. El representante estatal Steven Toth, republicano de The Woodlands y autor del proyecto de ley, dice que la ley tiene como objetivo enseñar temas complejos como la esclavitud y el racismo sin hacer que los niños blancos se sientan culpables.

“Necesitamos enseñar sobre los males, pero no se puede culpar a esta generación”, dijo Toth. “Los niños están siendo atacados”.

Los profesores de historia de Texas dicen que no han atacado a nadie. Críticos del proyecto de ley, mientras tanto, lo clasifican como un juego político.

Gabriel C. Pérez Un campamento de personas sin hogar debajo de la carretera U.S. 183 en el norte de Austin el 24 de marzo de 2020.



Prohibición De Campamentos De Indigentes

Otra nueva ley de Texas prohíbe los campamentos de indigentes alrededor del estado.

La ley 1925 de la Cámara de Representantes criminaliza instalar un refugio o guardar pertenencias por un periodo prolongado, creando un nuevo delito menor de clase C sancionable con una multa de hasta $500.

Muchos creen que la legislación es una respuesta a la medida que la ciudad de Austin tomó en 2019 para despenalizar los campamentos indigentes. Esta fue revocada en mayo por el voto popular de los residentes de Austin. La ley también limita el uso de parques para la instalación de campamentos temporales.

Ampliación Del Acceso Al Cannabis Medicinal



Miles de texanos son ahora elegibles para recibir aceite de cannabis medicinal bajo en THC.

No solo eso, la cantidad máxima de THC permitida en ese aceite se ha duplicado.

Según el Proyecto de Ley 1535 de la Cámara de Representantes, el porcentaje de THC del aceite de cannabis medicinal, el ingrediente de la marihuana que puede producir efectos psicotrópicos, puede aumentar del 0.5% al 1%.

La ley también hace que todos los tipos de cáncer sean elegibles para el uso de estos productos. Anteriormente, solo los pacientes que padecían cáncer “terminal” eran elegibles.

“Se puede decir que todos los tipos de cáncer pueden ser terminales, ¿verdad?”, dijo

Jax Finkel, director ejecutivo de la Organización Nacional de Texas para la Reforma de las Leyes de la Marihuana. “Así que se sentía como una descripción bastante arbitraria.”

La ley también amplía el uso de esta medicina para personas con trastorno de estrés postraumático (TEPT). Originalmente, sólo los veteranos que sufrían de TEPT eran elegibles. Eso cambió después de que una gran cantidad de veteranos abogó por la ampliación de este tratamiento, diciendo que todas las personas con TEPT deberían tener el mismo acceso.

Sin embargo, el uso de productos con bajos niveles de THC sigue estando bastante restringido en Texas.

Según una encuesta realizada por la Universidad de Texas y el sitio de noticias políticas Texas Tribune este año, un poco más del 10% de texanos creen que la marihuana debería seguir siendo ilegal en el estado.

Créditos Educativos Para El Servicio De Veteranos



Una nueva ley podría ayudar a alrededor de 1.5 millones de veteranos que viven en Texas a obtener crédito académico por habilidades que aprendieron en el ejército.

El Proyecto de Ley 33 de la Cámara de Representantes tiene como objetivo crear un catálogo universal para convalidar ciertos entrenamientos militares con el fin de que estos puedan ser utilizados como créditos académicos para obtener títulos y programas de certificación en escuelas técnicas y universidades de Texas.

El representante estatal Alex Domínguez, demócrata de Brownsville y coautor del proyecto de ley, dijo que la meta es reducir la redundancia para los veteranos y ayudarlos a integrarse más rápidamente a la fuerza laboral civil.

“Mi objetivo es publicar esta lista, para que los veteranos puedan ver para qué calificarían”, dijo Domínguez. “Un veterano puede estar dejando el servicio militar después de haber trabajado siempre en infantería. Pero puede notar que ha desarrollado habilidades que lo ayudarían a conseguir un trabajo en las fuerzas policiales, o como paramédico, por ejemplo.”

Ahora mismo, Texas tiene alrededor de 600 instituciones de educación superior que incluyen escuelas de comercio, escuelas técnicas y universidades. Actualmente, solo 15 instituciones se han asociado con el Consejo Estadounidense de Educación para evaluar si los cursos militares de una persona podrían ser convalidados o no a un programa o certificado.

Dominguez dijo que la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas trabajaría con la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas para completar el catálogo para enero de 2023.

Dificultando El Proceso De Demandar A Empresas De Camiones



Texas tiene más accidentes fatales que involucran camiones grandes que cualquier otro estado, y es posible que los conductores tengan razón para ser aún más cautelosos en las carreteras a partir de ahora.

Una nueva ley que entró en vigor el miércoles hace que sea más difícil demandar a las empresas de camiones comerciales tras un accidente.

El Proyecto de Ley 19 de la Cámara de Representantes permite que una empresa de camiones solicite un juicio de dos partes. Las acciones del conductor del camión se pueden analizar en la primera y, si se considera que el conductor fue negligente, el juicio puede analizar el papel de la empresa.

El abogado litigante Lin McCraw dijo que esta “bifurcación” hará que el proceso sea más largo y costoso.

“Vamos a hacer que estos expertos vengan y testifiquen en la primera parte del juicio, y luego tendremos que traerlos de regreso para testificar nuevamente con todos los costos asociados de hacerlo”, dijo McCraw.

Eso podría dificultar el proceso para personas que entablen una demanda con el fin de recuperar gastos médicos y salarios perdidos, dijo McCraw. Defensores de la seguridad vial mostraron oposición a la legislación cuando esta fue presentada ante los legisladores la primavera pasada.

Pero la Asociación de Camiones de Texas dice que la ley frenará las demandas abusivas y superficiales.

Esta nota fue una coloboración de los reporteros Paul DeBenedetto, Florian Martin y Andrew Schneider de Houston Public Media’s; Bret Jaspers, Haya Panjwani, Ana Perez y Bill Zeeble de KERA; Ashley Lopez, Jerry Quijano y Andrew Weber de KUT; y Carolina Cuellar y Carson Frame de Texas Public Radio.

