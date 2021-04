Legisladores de Texas Califican La Denuncia De Agresión Sexual De Niños Migrantes Del Gobernador Abbott Como Una 'Bomba Política'

Los legisladores de Texas pidieron el viernes una investigación completa sobre las afirmaciones del Gobernador Republicano Greg Abbott de que los niños migrantes fueron agredidos sexualmente en el albergue de admisión de emergencia Freeman Coliseum. También les preocupa la falta de pruebas para sostener tales afirmaciones.

Una delegación de legisladores estatales Demócratas de San Antonio, Austin y Houston se sumó al Congresista Joaquin Castro en un recorrido por el Freeman Coliseum el viernes por la tarde.

Abbott envió una carta a la Vicepresidenta Kamala Harris pidiendo que se cerraran las instalaciones, y repitió sus denuncias de agresión sexual. Un memo adjunto a la carta contenía tres informes anónimos que se enviaron a agencias estatales. Los informes alegaban negligencia, falta de comida y "actos sexuales" por parte de los niños. Pero ninguno de los informes tenía denuncias directas de agresión sexual.

En su gira, los legisladores dijeron que no vieron nada que se pareciera a lo que alegó Abbott. Sin embargo, la Representante estatal Barbara Gervin-Hawkins dijo que los legisladores estaban preocupados por lo que sucede en dicho sitio.

“Sabemos que hay un lugar mejor para los niños. Lo sabemos y estamos de acuerdo con eso. Lo que vi fueron sábanas blancas (de cama), vi cobijas, vi almohadas, vi niños que estaban ocupados (en actividades). Vi comida, vi personal dedicado y estoy complacida con lo que vi, pero también sé que tenemos mucho trabajo por hacer para conectar a estos niños con sus familias, y esa debería ser nuestra prioridad número uno”, afirmó.

Hasta el viernes, la instalación tenía 1,900 niños, todos varones de 13 a 17 años, en su mayoría procedentes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Este espacio puede albergar hasta 2,400 niños migrantes que llegaron a la frontera sin sus padres, mientras que la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados ubica a sus familiares en los EE.UU.

El gobernador hizo sus denuncias la tarde de miércoles, a poco menos de una semana después de la apertura del albergue de emergencia.

Castro dijo que la intención del gobernador fue lanzar una bomba política.

“Al gobernador no le importan estos niños. El gobernador quiere enviar a todos estos niños de regreso al lugar peligroso de donde vinieron, así que no es que el gobernador tenga un gran corazón, ¿verdad? Pero sea cual sea la evidencia que tenga el gobernador, el gobernador debería presentarla”, dijo Castro.

El representante estatal Trey Martinez Fischer acusó al gobernador de participar en lo que llamó 'política de piñatas'.

“Los niños en esta instalación no son la piñata política de nadie para que nadie tenga un palo y los ataque y ataque su situación. Estos niños no están aquí por elección propia. No se ofrecieron como voluntarios para estar en esta situación”, señaló Martinez Fischer.

La carta de Abbott a Harris solicitó a la administración Biden que cierre el refugio y traslade a los niños a otras instalaciones del gobierno federal.

“El estado de Texas advirtió anteriormente sobre las condiciones de hacinamiento en estas instalaciones, y ahora esas condiciones han dado lugar a denuncias de abuso y negligencia infantil. Nuestras repetidas advertencias y preguntas han sido ignoradas por el presidente Biden, por usted y por el Departamento de Seguridad Nacional de Mayorkas”, dijo en la carta.

Los tres reclamos incluidos en un memorando adjunto a la carta fueron reportados al Departamento de Servicios de Protección Familiar de Texas y a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas.

Un informe realizado el 6 de abril afirmaba que los niños tenían "comportamientos sexuales en las duchas". También expresó su preocupación por la proporción de personal por cada niño y la falta de certificaciones de primeros auxilios o resucitación cardiopulmonar para el personal.

Un segundo informe de ese mismo día afirmó que no hubo supervisión durante la noche y que hubo "actos sexuales" entre los niños, y que los niños que son homosexuales pueden ser acosados. Un tercer informe presentado el 7 de abril repitió las afirmaciones realizadas en los dos primeros reportes.

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que la administración Biden se toma muy en serio la seguridad y el bienestar de los menores bajo su cuidado.

“Sus reclamos serán examinados e investigados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Actualmente, no tenemos ninguna base para su solicitud de cerrar el San Antonio Freeman Coliseum como un sitio de admisión”, advirtió.

Según un contrato entre el condado de Bexar y el HHS, el albergue estará abierto hasta un máximo de 60 días a menos que cualquiera de las partes rescinda o extienda el contrato.

