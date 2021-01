El Alcalde De Austin, Steve Adler, Responde A Tus Preguntas Sobre La Vacuna Del COVID-19

Read this story in English.

Los trabajadores de la salud de primera línea -y pronto la gente en las instalaciones de cuidado a largo plazo- están empezando a vacunarse contra el COVID-19 en Texas. Es el primer paso de un largo proceso destinado a poner fin a la alta tasa de enfermedades graves y al creciente número de muertes relacionadas con el virus.

¿Pero cuándo se vacunarán los habitantes de Austin? ¿Y cuánto costará? Todos ustedes hicieron algunas de estas preguntas comunes en Instagram, y el alcalde de Austin, Steve Adler, accedió a responderlas.

Estas respuestas han sido ligeramente editadas para mayor claridad. Los individuos son identificados por su nombre de usuario.

¿Puedes contagiarte y propagar el COVID si te vacunas? - Beautytrek

ADLER: Lo que sabemos de la vacuna de Moderna y de la de Pfizer es que detienen la enfermedad clínica. No sabemos si eso evita que contraigas la infección. Podrías contraer la infección y ser asintomático. Simplemente no lo sabemos.

Es por eso que el uso de mascarillas va a continuar en el futuro inmediato. Puede ser que la vacuna haga un buen trabajo protegiendo a la gente; no tienen que ir al hospital y no corren el riesgo de enfermarse de verdad. Pero aún así podrían ser capaces de infectar a otras personas. Simplemente no lo sabemos.

¿Cuánto tiempo es efectiva la vacuna? ¿De por vida? ¿O necesitamos ponérnosla anualmente? - Skyeson

Bueno, no sabemos la respuesta a esa pregunta. Sabemos que es realmente efectiva ahora mismo. Sabemos que esa protección parece durar un plazo significativo. Pero la vacuna es nueva.

No hemos podido hacer los estudios longitudinales que serán necesarios para ver exactamente cuánto tiempo dura.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios a los que tenemos que estar pendientes y cuán rápido aparecerán? - Redhotdawn:

El dolor en la zona de la inyección, el dolor en el brazo o la fatiga o los escalofríos son cosas que se ven con más frecuencia entre las personas que tienen una reacción después de la vacunación, generalmente después de la segunda dosis. Algunas personas probablemente desarrollarán fiebre. Una reacción alérgica grave es bastante rara con estas vacunas. Si se produce, suele ocurrir dentro de los 30 minutos posteriores a la aplicación de la vacuna.

Por lo tanto, se recomienda que las personas se controlen durante 15 a 30 minutos después de la inyección, especialmente si tienen antecedentes de reacciones alérgicas graves. Si tienes un historial significativo de reacciones alérgicas graves a las inyecciones, debes considerar si esto es algo para ti o no.

¿Qué sucede si alguien no recibe la segunda inyección? - Redhotdawn

Alguien que recibe sólo la primera inyección y no la segunda tiene alguna protección, pero no tanto como al recibir ambas dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna.

Parece que una dosis te da una protección de alrededor del 50%, pero dos inyecciones te dan hasta un 95% de efectividad o más.

¿Cuál es el proceso para llegar a los ancianos que no están en centros de asistencia? - Laura.alyce

Vamos a tratar de llevar esta vacuna a la gente, incluyendo a los ancianos, tan rápido como podamos.

Si no están en centros de asistencia entonces usaremos los canales regulares que usa Salud Pública de Austin como farmacias, clínicas, doctores, hospitales.

¿Cómo obtendrán la vacuna las personas sin hogar y cómo se asegurarán de recibir las dos rondas? - Redhotdawn:

Vamos a darle la vacuna a las personas sin hogar de la misma manera que actualmente lo hacemos con ellos para otras vacunas. Lo hacemos como parte del protocolo normal de salud pública en la ciudad. Así que tenemos personal de Salud Pública y de emergencia de Austin, muchos trabajadores sociales, que pasan mucho tiempo en las comunidades que sufren falta de vivienda. Y generalmente saben quiénes son las personas y saben dónde viven, y pueden llevar un registro de quién recibe una vacuna y quién necesita otra.

¿Qué es lo más pronto que la gente común puede comenzar a tener acceso a la vacuna? - Nickabod

No sabemos con certeza cuán rápido se va a repartir la vacuna o qué tipo de suministro llegue finalmente.

Estamos alcanzando a las personas que corren más peligro de morir si se enferman, o que corren más peligro de infectarse. Pero las personas que corren menos riesgo, deberían poder recibir la vacuna probablemente entre finales de la primavera y principios del verano.

¿Cómo sabes en qué lugar de la lista estarás? ¿Tendremos un carnet para probar que estamos vacunados? - Britnim_

Va a ser realmente público -el proceso y la lista- a medida que pasemos de una clase de personas a la siguiente clase de personas. Habrá mucha publicidad y discusión, así que será algo que la gente verá en muchos lugares diferentes.

[En cuanto al carnet de vacunación,] todo eso se está trabajando en este momento. Los individuos van a recibir un carnet o tarjeta de vacunación similar al que se recibe para otras vacunas, para que tengan registros de sí mismos. No va a ser un carnet que la gente tenga como una especie de pasaporte para no usar una mascarilla y no mantener la distancia social, porque todavía vamos a tener que hacer eso mientras la gente se sigue vacunando.

¿Cuánto costará? - Molly.clack

Debería ser gratis para todos.

¿Cuándo podrán recibir la vacuna los niños menores de 12 años? - Skyeson

En este momento, la vacuna no ha sido aprobada para su uso en niños pequeños. Normalmente los estudios relacionados con los niños siguen la eficacia y la seguridad en los adultos. Afortunadamente, los niños tienen una tasa muy baja de hospitalización y enfermedades graves por COVID-19. Es decir, es muy, muy baja. Así que esa no es una preocupación como lo sería si fuese de otra manera.

¿[La vacuna] estará cubierta por el seguro como la vacuna contra la gripe? - Vero20b

Debería ser gratis, pero por lo demás debería estar cubierta por un seguro.

¿Puedo esperar que estas vacunas estén disponibles en lugares como CVS o Walgreens? - Cdorsal

Sí, eventualmente. CVS tiene la vacuna, pero la vacuna que tienen está limitada ahora mismo a personas en asilos y en sitios de cuidado permanente. Pero sí, deberían estar en lugares como CVS o Walgreens, incluso en farmacias y tiendas de comestibles.

