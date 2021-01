Un Millón De Tejanos Habrán Sido Vacunados Contra El COVID-19 Para Fin De Mes, Dice Abbott

Read this story in English.

Miles de dosis de la vacuna contra el COVID-19 se están distribuyendo actualmente en todo el estado, dijo este jueves el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Durante una conferencia de prensa en un centro de UPS en Austin, Abbott dijo que Texas ya ha entregado 95,000 dosis de la vacuna de Pfizer. Dijo que otras 129, 000 dosis adicionales fueron distribuidas sólo el jueves.

Texas, como otros estados, recibe una asignación por semana de la vacuna. Abbott dijo que esas asignaciones aumentarían luego de que los funcionarios federales aprobasen la vacuna del laboratorio Moderna.

"La próxima semana, cuando tengamos no sólo la vacuna de Pfizer sino la de Moderna, eso nos permitirá [tener] a más de un millón de personas vacunadas sólo en el estado de Texas, este mismo mes", dijo.

Cerca de 110 hospitales en todo el estado han recibido envíos de la vacuna. Los trabajadores de primera línea en los hospitales que tratan a los pacientes de COVID-19 son los primeros en ser vacunados.

En las próximas semanas, dijo Abbott, la distribución de la vacuna se ampliará a los centros de atención de salud, clínicas, farmacias, salas de emergencia independientes y centros de atención de urgencia. Dijo que los centros de cuidados a largo plazo deberían recibir las vacunas a finales de este mes.

La primera ronda de vacunaciones llega cuando Texas está viendo un aumento masivo de casos. Actualmente hay más de 1.3 millones de casos confirmados de COVID-19 en el estado y cerca de 9,500 personas están hospitalizadas con el virus. Hasta el miércoles, 24,394 tejanos habían muerto a causa del virus.

El Dr. John Hellerstedt, comisionado del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, dijo que estas rondas iniciales de vacunas no son suficientes para hacer frente al aumento significativo de casos.

"Necesitamos no sólo un millón de vacunas, sino cientos de millones de vacunas", dijo el jueves. "Y eso va a ocurrir en las próximas semanas y meses".

Los expertos han estimado que la mayoría del público no será vacunado hasta finales de la primavera o el verano del próximo año. Abbott dijo que a medida que se pongan en marcha más vacunas, anticipa que la vacunación generalizada podría ocurrir más pronto que tarde.

Mientras tanto, Abbott dijo que no considerará más restricciones para frenar la propagación del virus.

"No habrá más cierres en Texas", dijo.

Hellerstedt instó a los tejanos a seguir usando mascarillas y a mantener el distanciamiento social en los próximos meses, porque el virus seguirá siendo un grave problema de salud a pesar de que más personas se vacunen.

"Este es el rayo de esperanza al final del túnel", dijo. "Pero esto no ocurrido todavía".

