TPR Noticias al Día–Miércoles–23 de noviembre de 2022

El segundo autobús de migrantes llegó a Philadelphia desde Texas como parte del programa de transporte de migrantes del gobernador Greg Abbott.

Marble Falls High School dice que investigará las denuncias de comentarios racistas e insensibles o ruidos hechos hacia un miembro del equipo de baloncesto femenino de East Central.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas está intensificando la aplicación del feriado de Acción de Gracias.

Los Patrulleros de Carreteras aumentarán la vigilancia en las carreteras desde el miércoles hasta el domingo.

VIA Metropolitan Transit y HEB se asociarán para ofrecer un servicio gratuito a la iluminación anual de árboles de HEB este viernes. El transporte incluye todos los servicios de autobús de la línea principal de VIA, VIA Link y VIAtrans. Los pasajeros deben informar al operador que asistirán a la iluminación del árbol para viajar sin tarifa.

La ceremonia de encendido del árbol de HEB está abierta al público y comienza el viernes a las 6 p. m. en 301 E. Travis St.

