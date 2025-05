Arboretum San Antonio revela plan maestro; Muere el cantante Johnny Rodríguez a los 73 años; Ola de calor ya viene en camino

Lee esta historia en inglés.

El clima de hoy: Hoy estará soleado y caluroso con una máxima cerca de 93. Mayormente despejado esta noche, con una mínima alrededor de 65.

Arboretum San Antonio presenta el diseño del plan maestro

El proyecto convertirá el antiguo campo de Republic Golf Course en Southeast Military Dr. en un santuario de árboles de más de 200 acres adyacente a Salado Creek.

El plan maestro incluye senderos, un anfiteatro, instalaciones educativas y de investigación, y otras características.

La construcción de la primera fase comienza en junio.

Se espera que el público tenga acceso al arboreto para 2028.

Muere el cantante Johnny Rodríguez a los 73 años

El cantante murió en San Antonio rodeado de familiares, según una publicación en redes sociales de su hija.

Nacido en Sabinal, Texas, Johnny Rodríguez se convirtió en un prolífico artista musical tanto en música tejana como country.

De ascendencia mexicana, fue uno de los primeros cantantes latinos en irrumpir en la música country en Nashville.

Rodríguez tuvo seis éxitos número uno durante su carrera, incluidos "You Always Come Back (to Hurting Me)" y "Ridin' My Thumb to Mexico".

Los comisionados discutirán el fondo de liquidación de opioides y el estadio de los Spurs

Los comisionados del condado de Bexar se reunirán mañana para discutir varias acciones.

Incluyen la posibilidad de dividir $1.7 millones del fondo del acuerdo sobre opioides entre cuatro agencias locales que luchan contra el abuso de sustancias.

Estas organizaciones ayudan a tratar a los jóvenes con trastornos por uso de sustancias, brindan opciones residenciales para una vida sobria y tienen como objetivo ampliar los servicios de reducción de daños.

En otra acción, se espera que los comisionados discutan, a puerta cerrada, una propuesta de traslado de los Spurs a un nuevo estadio en el centro de la ciudad.

Estudio: San Antonio se hunde

Un nuevo estudio publicado en la revista Nature Cities dice que San Antonio se encuentra entre las principales ciudades de los Estados Unidos que experimentan hundimiento urbano o hundimiento del suelo.

La ciudad se hunde aproximadamente un milímetro al año.

El estudio también examinó los posibles daños a edificios e infraestructuras debido al hundimiento.

Uno de cada 45 edificios en San Antonio corre un riesgo muy alto de sufrir daños relacionados con el hundimiento.

San Antonio se prepara para una ola de calor

Se espera que la región de San Antonio y otras partes de Texas se sofoquen con un calor de tres dígitos esta semana, los primeros días de 100 grados del año.

"Tenemos una cresta formándose y está trayendo temperaturas más cálidas que persistirán durante gran parte de la semana, alcanzando su punto máximo el miércoles y jueves", dijo Emily Heller, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional.

Heller dijo que la cresta de alta presión probablemente evitará la posibilidad de precipitaciones esta semana.

Ayuda gratuita con impuestos a la propiedad esta semana

Los dos últimos talleres de ayuda sobre impuestos a la propiedad se llevarán a cabo esta semana antes de la fecha límite de apelación del 15 de mayo.

El Departamento de Servicios Vecinales y de Vivienda de la Ciudad de San Antonio y Texas True Tax ayudarán a los propietarios a conocer las exenciones y los pasos para presentar apelaciones para reducir sus impuestos a la propiedad.

Los asistentes pueden recibir ayuda personalizada con preguntas o completar formularios y presentar apelaciones en el sitio ante el Distrito de Tasación de Bexar en las siguientes reuniones:

Lunes 12 de mayo , 6:00 p.m. en la Primera Iglesia Bautista en 515 McCullough Ave.

, 6:00 p.m. en la Primera Iglesia Bautista en 515 McCullough Ave. Miércoles 14 de mayo, 6:00 p.m. en Compass Rose Legacy en 3300 Sidney Brooks Dr.

