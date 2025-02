El concejal de San Antonio, John Courage, vuelve a entrar en la carrera por la alcaldía; OLLU hará recortes de personal; Solicitantes de asilo encuentran refugio en México

Lee esta historia en inglés.

El clima de hoy: El pronóstico prevé un día agradable con una máxima soleada cerca de 63 grados. Esta noche hay niebla con una mínima cercana a 52 grados. Se espera que las temperaturas variarán esta semana, con temperaturas gélidas durante la noche a partir de mañana por la noche.

Nirenberg recorre Helotes Creek antes de la audiencia sobre permiso de agua

Los miembros de Scenic Loop Helotes Creek Alliance le dieron al alcalde de San Antonio, Nirenberg, un recorrido por el área que podría verse afectada por el desarrollo planificado en el noroeste del condado de Bexar.

El Subdivisión de casas de Lennar podría verter un millón de galones por día de aguas residuales tratadas en Helotes Creek.

La visita se produce antes de una audiencia de caso impugnado ante el estado el martes sobre un permiso de aguas residuales para el proyecto.

El concejal de SA John Courage vuelve a entrar en la carrera por la alcaldía

El concejal del Distrito 9 de San Antonio, John Courage, fue el último de 27 personas en solicitar el puesto que dejará vacante el alcalde de mandato limitado, Ron Nirenberg.

Courage había anunciado su candidatura a la alcaldía de San Antonio en enero de 2024, pero abandonó la idea en diciembre, alegando problemas de edad y salud.

El concejal de cuatro mandatos dijo que regresó a la carrera por la alcaldía debido a sus preocupaciones sobre otros candidatos que, según él, están siendo financiados con dinero de fuera del estado de Texas.

Los solicitantes de asilo recurren al plan B

El fin de la aplicación CBP One dejó a inmigrantes y solicitantes de asilo devastados por la falta de posibilidades de buscar asilo en Estados Unidos.

Rachel Schimdtke, defensora principal para América Latina de Refugees International, dijo que miles de personas varadas en México han optado por la segunda mejor opción.

"Las personas que originalmente no tenían a México como país de destino ahora dicen: 'Bueno, ya sabes, puedo solicitar asilo aquí.'"

Miles de personas hacen cola todos los días frente a COMAR, la Agencia Mexicana para los Refugiados. En enero, las solicitudes de asilo en México se triplicaron en comparación con el promedio mensual del año anterior.

Abbott visita San Antonio para discutir los vales escolares

El gobernador Greg Abbott está en San Antonio esta noche para hablar en Noche de empoderamiento de los padres en el Colegio Cristiano San Antonio.

El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dustin Burrows, y la Educación Pública de la Cámara de Representantes de Texas Presidente También se espera que asista Brad Buckley.

Abbott ha nombrado los vales escolares como una máxima prioridad para esta sesión legislativa.

Un proyecto de ley que permitiría que los fondos públicos se utilicen para la matrícula de los estudiantes en escuelas privadas fue aprobado por el Senado de Texas a principios de este mes. Ahora se dirige a la Cámara de Representantes de Texas.

OLLU hará recortes de personal y docentes

Hay planes en marcha para eliminar algunos títulos y programas académicos en la Universidad Our Lady of the Lake (OLLU) en medio de desafíos financieros causados por la disminución de la inscripción.

funcionarios de OLLU dicho Un análisis de las ofertas de títulos encontró que algunos programas tenían poco interés y ya no eran financieramente viables.

Se están preparando recortes tanto en el programa como en el personal docente. La oficina del rector de OLLU no respondió a una pregunta sobre qué programas se recortarían.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

