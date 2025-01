Las casas en el Hill Country enfrentan riesgos de incendios forestales; Enchanted Rock crece el doble de tamaño; Habitat for Humanity honrará a Jimmy Carter

Lee esta historia en inglés.

Este es el resumen del TPR de los últimos titulares y novedades. Proporciona un resumen de las historias que sigue TPR.

El clima de hoy: Estará mayormente nublado con una máxima cerca de 58. Una mínima alrededor de 46 esta noche con probabilidad de lluvias después de la medianoche.

Hill Country debe tener cuidado con los incendios forestales

En medio de los incendios forestales mortales en California, el Servicio Forestal de Texas ofrece consejos a los residentes de el Hill Country sobre cómo proteger sus hogares de los incendios forestales.

La portavoz de la agencia, Dayziah Petruska, dijo que el primer paso es comprobar las llamadas "zonas de ignición de estructuras": una a cinco pies de distancia y la otra a 30 pies de distancia.

No debe haber materiales combustibles cerca de cinco pies de una casa y las canaletas deben permanecer limpias.

Mantenga el césped cortado y los árboles grandes podados a 30 pies de distancia de la casa.

Es poco probable que Trump desmantele el Departamento de Educación

El presidente electo Donald Trump ha prometido cerrar el Departamento de Educación (DOE) de EE. UU., que supervisa todo, desde la ayuda financiera para estudiantes hasta la aplicación de los derechos civiles.

Michael J. Petrelli, líder del grupo de expertos de tendencia conservadora Thomas B. Fordham Institute, dijo a "The Source" de TPR que es poco probable que los republicanos tengan suficientes votos para desmantelar el DOE.

Dijo que el Congreso creó el departamento y tendría que ser él quien lo eliminara.

Enchanted Rock duplica su tamaño

Una compra de $43 millones por parte del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas agregará más de 3,000 acres al Área Natural Estatal Enchanted Rock en el condado de Llano.

La nueva propiedad se había utilizado principalmente para la caza privada, pero ahora se convertirá en una extensión de uno de los parques estatales más populares de Texas.

El terreno también ayudará a conservar el cielo nocturno y la cuenca visual en un área del estado en rápido desarrollo.

No se ha anunciado una fecha de apertura para la nueva propiedad.

Habitat for Humanity honrará a Jimmy y Rosalynn Carter

La organización sin fines de lucro, que construye viviendas asequibles para familias locales necesitadas, está construyendo una casa en honor a los Carter.

Stephanie Wiese, directora de desarrollo de Habitat for Humanity de San Antonio y el Valle de Guadalupe, dijo que los Carter eran parte integral de la organización.

"Eran voluntarios normales," dijo. "Estamos muy contentos de que hayan sido parte de nuestra organización durante tanto tiempo. Realmente queremos honrarlos."

Habitat for Humanity comenzará a construir la casa a finales de abril.

Nuevo libro electrónico analiza cómo reducir el cáncer en los latinos

Una conferencia celebrada el año pasado reunió a cientos de investigadores, defensores y sobrevivientes para escuchar sobre los avances en la investigación sobre el cáncer en los latinos.

Esos hallazgos se publican ahora en un libro en línea por UT Health San Antonio y otros expertos en cáncer.

El libro encuentra que el cáncer es la principal causa de muerte en la población latina de EE. UU., con alrededor de 144,154 latinos diagnosticados con cáncer cada año.

También encontró que los latinos enfrentan una pesada carga de cáncer debido a las bajas tasas de detección y las barreras para la atención.

VIA quiere comentarios sobre su Better Bus Plan

VIA Metropolitan Transit organiza talleres comunitarios esta semana sobre su Better Bus Plan para ofrecer un servicio más rápido y directo en las rutas de autobuses tradicionales y ampliar el servicio a pedido VIA Link.

Actualmente, la mitad de las paradas de autobús tienen tiempos de espera superiores a media hora. El plan tiene como objetivo reducir esos tiempos de espera en toda la red de autobuses.

El primer taller es el 15 de enero de 5 a 7 p.m. en el Consejo de Unidad México-Americana (Mexican American Unity Council).

Obtenga más información sobre los próximos talleres aquí.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

