Aún quedan desafíos en SAISD para abordar el HVAC; Dé su opinión sobre el estadio propuesto para los Spurs; Nuevo mural de MLK instalado

Lee esta historia en inglés.

Este es el resumen del TPR de los últimos titulares y novedades. Proporciona un resumen sucinto y claro de las historias que sigue TPR.

El clima de hoy: Va a estar soleado y ventoso con una máxima cercana a los 44 y ráfagas de viento de hasta 30 mph. Mayormente despejado esta noche, con una mínima alrededor de 28.

Reuniones públicas en busca de comentarios sobre el estadio de los Spurs

Los comisionados del condado de Bexar esta semana no tomaron ninguna medida para presentar una propuesta de estadio de los Spurs en el centro de la ciudad ante los votantes en mayo.

Ahora el juez del condado Peter Sakai y el comisionado del distrito 4, Tommy Calvert, han convocado dos reuniones públicas para escuchar a los residentes sobre el asunto.

Las reuniones están previstas en el Freeman Coliseum el 25 de enero y el 1 de febrero de 10 a. m. a 1 p. m.

Calvert dice que los comisionados pospusieron la votación porque es necesario saber más sobre el costo total del proyecto, el método de financiación y las implicaciones a largo plazo.

Informe de la ATF arroja luz sobre las armas utilizadas por los cárteles mexicanos

El último datos de un estudio realizado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE. UU. encuentra que casi tres cuartas partes de las armas utilizadas por los cárteles mexicanos provienen del suroeste de EE. UU.

Esto incluye Arizona, California, Nuevo México y Texas.

Pistolas y rifles se contrabandean a estados mexicanos cuya principal ruta de tráfico es de Arizona a Sonora.

Los cárteles utilizan cada vez más armas de fuego imposibles de rastrear de fabricación privada, a menudo compradas sin verificación de antecedentes en Estados Unidos.

SAISD: Aún persisten desafíos para abordar las fallas de calefacción

En una carta a los padres esta semana, el superintendente del distrito escolar independiente de San Antonio, Jaime Aquino, dijo que el distrito había gastado más de $75 millones para mejorar sus sistemas HVAC después de fallas del calentador el año pasado.

Se han sustituido más de 300 componentes mecánicos, entre ellos 15 calderas.

Pero los funcionarios del distrito estiman que costaría casi $600 millones poner sus instalaciones a la altura de los estándares de la industria.

Aquino dijo que el distrito no puede reemplazar el sistema HVAC de todas las escuelas, y que reemplazar una parte de los sistemas obsoletos puede causar que otra parte del sistema falle.

Centros de calentamiento de San Antonio abiertos para residentes

Más de 50 centros de calentamiento están abiertos en todo San Antonio durante esta ola de frío, incluso en bibliotecas de la ciudad, centros para personas mayores y parques.

Brian Chasnoff, oficial de comunicaciones y participación de la ciudad, dijo que la ciudad monitorea constantemente las condiciones climáticas para determinar qué estaciones de calentamiento se necesitan.

"En este momento estamos operando en el nivel uno, pero estamos evaluando diariamente si necesitamos operar en un nivel superior", dijo.

VIA ofrece viajes gratis hacia y desde los centros de calentamiento en San Antonio hasta el 11 de enero en todos los servicios de autobús VIA, VIA Link y VIAtrans.

Paxton demanda a TikTok por segunda vez

Ken Paxton, fiscal general de Texas, el jueves anunció que volverá a demandar a TikTok.

Paxton alega que la plataforma de redes sociales comercializa engañosamente su aplicación como segura para menores a pesar de mostrar contenido inapropiado o explícito.

La demanda afirma que TikTok mintió sobre sus estándares de seguridad y dijo falsamente que los videos con drogas, alcohol y desnudez son poco frecuentes.

Paxton presentó una demanda por separado contra TikTok el año pasado alegando que la compañía operaba ilegalmente su plataforma de una manera que ponía en riesgo la seguridad en línea de niños de Texas.

Nuevo mural de MLK instalado hoy en el East Side de la ciudad

Hoy se levanta un nuevo mural sobre el puente norte de New Braunfels en honor al legado del Dr. Martin Luther King Jr.

El año pasado se quitó un mural más antiguo y descolorido y se llevó a cabo un concurso de arte público para seleccionar su reemplazo.

El concejal de la ciudad del Distrito 2 de San Antonio, Jalen McKee-Rodríguez, dijo que la inauguración llega justo a tiempo para la reunión anual de este año de la Marcha de Martin Luther King Jr.

"(La obra de arte) se apega en gran medida a los temas originales de unión, unidad y vida en el sueño del Reverendo Dr. Martin Luther King," dijo.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

