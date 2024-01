El representante Joaquin Castro pidió a Biden federalizar la Guardia Nacional de Texas

El representante Joaquin Castro pidió el martes a la administración de Biden federalizar la Guardia Nacional de Texas, calificando el plan de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott, Operation Lone Star, como una "operación fuera de control".

El Departamento Militar de Texas actualmente está bloqueando el acceso de Aduanas y Protección Fronteriza, o CBP, a 2.5 millas de la frontera entre Estados Unidos y México en Shelby Park, Eagle Pass.

La semana pasada, se le negó el acceso a oficiales de CBP cuando intentaban responder a una alerta de migrantes en apuros en el río, que fue enviada de parte de las autoridades mexicanas.

"Greg Abbott y los republicanos en Texas se han vuelto sedientos de sangre. Ya sea en Eagle Pass o en el Valle del Río Grande, estas comunidades fronterizas han sido militarizadas de una manera nunca vista en la historia de esas regiones. Y creo que, dadas las circunstancias de los últimos días en particular, el presidente Biden debe considerar federalizar la Guardia Nacional de Texas, porque sus elementos están siendo utilizados por el gobernador para interferir en las funciones del gobierno federal en cuanto a la inmigración," dijo Castro.

El gobierno federal tiene el derecho constitucional de asumir el control directo de la Guardia Nacional del estado, y lo ha hecho en numerosas ocasiones.

Una de ellas fue cuando se necesitó ayuda con la logística durante el apogeo de la pandemia de COVID-19.

Un ejemplo históricamente notable ocurrió durante el periodo de desegregación, cuando el presidente Dwight D. Eisenhower federalizó la Guardia Nacional de Arkansas en 1957 para garantizar la entrada segura de estudiantes afroamericanos, conocidos como los "Little Rock Nine", en la Escuela Secundaria Central de Little Rock.