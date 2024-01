Desacuerdo en el Financiamiento de la Patrulla Fronteriza entre Republicanos y Demócratas

Un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes visitaron la frontera en Eagle Pass la semana pasada.

Durante esa visita, el Presidente de la Cámara, Mike Johnson, le dijo a CNN que se le informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, o CBP, no necesita más fondos.

Pero senadores demócratas estatales escucharon una historia diferente en una llamada con la agencia la semana anterior.

Cuando se le preguntó a Johnson si son necesarios los $15 mil millones que los republicanos se niegan a aprobar en Washington a menos que se realicen cambios significativos en la política de inmigración, él respondió que no.

Sin embargo, CBP organizó una llamada por zoom con la Asamblea Legislativa Mexicano-Americana la semana pasada para presentar las necesidades de financiamiento de la agencia.

Eddie Morales, el Representante del Estado de Texas del distrito 74, que incluye Eagle Pass, dijo durante la llamada que la Patrulla Fronteriza fue muy clara al decir que necesita más recursos.

"No sé por qué el presidente dice que la Patrulla Fronteriza no necesita ayuda. Ellos fueron muy claros. Les preguntamos: '¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué necesitan?' Y dijeron que necesitan más personal. Que no tenían suficiente. Que estaban al 300% de su capacidad," dijo Morales.

Morales dijo que CBP compartió durante la llamada que la falta de fondos y personal adicional no solo fue responsable del cierre de puentes en Eagle Pass, sino que también fue la razón por la cual no se podía expulsar rápidamente a los migrantes durante un aumento en la migración en la zona a finales del año.