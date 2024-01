13 organizaciones de SA presentarán resolución de alto el fuego en Gaza ante el Concejo Municipal

Una coalición de 13 organizaciones de San Antonio, incluidas San Antonio for Justice in Palestine, Jewish Voice for Peace, Buckle Bunnies Fund y ACT4SA, está organizando una protesta este próximo fin de semana para presionar al Concejo Municipal de San Antonio a que respalde una resolución de alto el fuego que se presentará ante el concejo.

La resolución solicita un alto el fuego inmediato y permanente y el regreso de todos los rehenes en el conflicto Israel-Hamas.

Los concejales Jalen McKee-Rodriguez, Teri Castillo y Manny Pelaez presentaron conjuntamente un memorando en diciembre solicitando una reunión especial del Concejo Municipal de San Antonio para discutir y votar sobre la resolución.

El documento solicita que la reunión especial ocurra el 11 de enero, pero aún no se ha incluido en la agenda del concejo.

El ejército israelí ha asesinado a 22,000 personas en Gaza en los casi tres meses desde el ataque de Hamas del 7 de octubre que dejó a 1,100 fallecidos en Israel.

La protesta se llevará a cabo en 115 Main Plaza a las 11:30 a.m. el domingo 7 de enero.