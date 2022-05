Expertos ven señales comunes en los primeros detalles del tiroteo en la escuela de Uvalde

Read this story in English

Para personas como la psicóloga social Kristin Anderson, que han pasado gran parte de su carrera investigando tiroteos masivos, incluso los primeros informes de Uvalde le resultan familiares.

Anderson es profesora de psicología en la Universidad de Houston-Downtown. También es autora de "Enfurecidos, agitados y agraviados: la respuesta del derecho al progreso social". Anderson habló con el periódico Texas Standard sobre el perfil masculino joven de los tiradores masivos, el acoso y la violencia doméstica, por qué es importante la cobertura mediática de estos tiroteos y sobre la cultura de las armas en Estados Unidos.

Esta transcripción ha sido editada ligeramente para mayor claridad.

Texas Standard: ¿Cuáles son las preguntas que la gente debería hacerse, desde su perspectiva como profesora de psicología, cuando se trata de estos tiroteos masivos?

Anderson: Bueno, estos tiroteos masivos casi siempre tienen que ver con el género y con las armas. Así que esas son las preguntas que me hago. Los tiroteos masivos son cometidos casi exclusivamente por niños y hombres, especialmente los tiroteos en escuelas. Y tenemos un verdadero problema con la forma en que enseñamos a nuestros niños a lidiar con las emociones complicadas. Enseñamos a los niños y a los hombres a sentirse con derecho a ciertos tipos de honor y respeto. Y cuando no sienten que están recibiendo lo que necesitan, arremeten con violencia. Y eso es un fenómeno de género. Y cuando lo unes a la fascinación de Estados Unidos por las armas, tienes un conjunto de escenarios realmente tóxicos.

Se sabe muy poco sobre lo que realmente ocurrió ayer, y mucho menos sobre el propio tirador. ¿Cómo se entiende "honor y respeto" en este caso?

Los tiroteos en escuelas tienden a ser cometidos por personas que tienen, de nuevo, niños, o entonces hombres, que han sido intimidados y donde hay violencia doméstica en el hogar. Ese parece ser el caso de este tiroteo en particular. Pero tenemos tantos tiroteos que podemos hacer estas generalizaciones con bastante certeza. Sabes, muchos niños intimidan y muchos niños son intimidados. Y el acoso es un problema. Tampoco deberíamos normalizarlo. Pero son sólo los niños y los hombres los que sienten que su acoso, sus dificultades, pueden resolverse con violencia. Las chicas y las mujeres no responden así.

En los últimos años, la cobertura de los medios de comunicación parece restar importancia al tirador. ¿Qué opina de la cobertura de este tipo de incidentes?

Creo que la cobertura está mejorando. Creo que en los últimos años hemos visto un énfasis en las vidas que se perdieron: se cuentan quienes son las víctimas y los sobrevivientes. Se mencionan sus nombres y se da información sobre, ya sabes, cómo eran, qué les importaba, cuáles eran sus aficiones. Y eso ayuda mucho a restar importancia a la notoriedad de algunos de estos tiradores masivos. Así que me gustaría animar a esa tendencia a continuar para quitarle el brillo al tirador y enfocar en las vidas que se perdieron.

¿Esto se debe a la preocupación por los imitadores?

Sí. Hay tendencias de imitación después de un tiroteo masivo. Vemos un aumento en tipos de tiroteos similares. Y creo que estamos en ese momento, ¿verdad? Porque hemos tenido tiroteos masivos muy cercanos. Pero entonces, especialmente, ya sabes, si se trata de un ataque terrorista de supremacía blanca, vemos en los sitios web y bandejas de mensajes, ya sabes, cierta notoriedad e incluso el heroísmo asociado con algunos de estos tiradores. Así que queremos disminuir ese impacto también.

También ha mencionado la fascinación que existe en Estados Unidos por las armas. Y creo que incluso las personas que son propietarias de armas han leído, por ejemplo, revistas de armas y han visto la forma en que se anuncian las armas. ¿Qué se puede hacer con ese aspecto, con ese nivel de lo que ocurre con la violencia de las armas?

Bueno, quiero decir, esto puede parecer un poco exagerado, pero esto se reduce a votar. Las armas son políticas. La NRA (Asociación Nacional del Rifle) y los fabricantes de armas financian a los políticos. Eso no es una teoría de la conspiración que los liberales inventan. Es un hecho. Podemos desvincularlo, pero ahí estamos. Los políticos son financiados. Y es, de nuevo, la mayoría de los políticos que son republicanos, pero no exclusivamente, por los fabricantes de armas, por la NRA. Eso es político. Y es por eso que tenemos tantas armas. Quiero decir, ya sabes, como todos sabemos ahora, tenemos más armas que personas en los Estados Unidos. Ningún otro país tiene este problema. Ninguno.

Copyright 2022 KUT 90.5. To see more, visit KUT 90.5.