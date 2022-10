Conoce al nuevo personaje de PBS Kids: una niña de Texas con una familia bicultural

Read this story in English

Daniel Tiger, Dora la Exploradora y Doc McStuffins son nombres familiares para muchos. Ahora, añade a Rosie a esa lista.

Rosie Fuentes es la estrella del nuevo programa de PBS Kids "Las Reglas de Rosie." Y también es Tejana: de San Antonio, para ser exactos.

Jennifer Hamburg y Mariana Díaz-Wionczek, productoras ejecutivas del programa, hablaron con el Texas Standard acerca del personaje, el escenario y el uso del Español mezclado con el Inglés en el programa. Esta transcripción está basada en una entrevista en Inglés.

Esta transcripción ha sido ligeramente editada para mayor claridad.

Texas Standard: ¿Qué tienes en cuenta a la hora de dar forma a un nuevo personaje como lo hiciste con Rosie?

Jennifer Hamburg: Bueno, creo que la clave está en la pregunta que has hecho sobre el personaje. Siempre nos gusta empezar con el personaje. Porque si los niños se pueden conectar con el personaje o con muchos personajes de la serie, entonces se sentirán atraídos por lo que están viendo. Y luego, si hay contenido que aprender, estarán preparados para aprender.

¿Por qué es San Antonio el lugar correcto para situar a la familia de Rosie?

Hamburg: Me crié aquí, en Houston. Viví en Austin durante un tiempo. No he vivido en San Antonio, pero lo conozco bastante bien. Y a medida que íbamos desarrollando los personajes de la familia, aparte de que yo estuviera aquí, también queríamos que Rosie y su familia fueran representativos de gran parte de la audiencia de PBS, que era diversa y de todas partes. Así que San Antonio, concretamente en Texas, nos pareció una ciudad representativa que tenía la diversidad urbana y suburbana y todas las cosas en las que podíamos apoyarnos para dar vida a su mundo.

Hay mucho español mezclado con el inglés en este programa, y el español no está explícitamente traducido. ¿Puedes hablar de ese enfoque de usar lo que mucha gente llama "Spanglish"?

Mariana Díaz-Wionczek: Sí. Me encanta hablar de esto. Es un enfoque que realmente refleja la forma de hablar de muchas familias latinas bilingües en Estados Unidos, incluida la mía. Las familias bilingües hacemos la transición de un idioma a otro muy rápidamente y sin problemas. Es como un sistema de lenguaje, un sistema de comunicación que tiene dos idiomas y que están incrustados el uno con el otro. Así que en la serie intentamos reflejar eso. Así que tenemos personajes con distintos niveles de Español, por lo que la mayoría son bilingües. Pero incluso mamá, que es monolingüe en Inglés, y Crystal, una de los hermanos, también hablan a veces algunas palabras de español con orgullo. Sólo porque son parte de esta familia bilingüe y bicultural.

Así que una cosa que hicimos de forma muy intencional fue crear estas frases pegajosas tanto en Inglés como en Español que repetimos a lo largo de muchos episodios. Y los latiguillos forman parte de una situación específica que vemos entre los personajes. Así que esperamos que estas frases pegajosas resuenen en los espectadores y que lleguen a aprenderlas y a disfrutarlas y, con suerte, a repetirlas.

¿Podrías compartir un par de esas frases?

Díaz-Wionczek: Claro, la que me viene a la mente es cuando papá, el padre de Rosie, entra y la ve. Le dice: "¿Qué pasa calabaza?." Y ella responde: "¡Nada, empanada!" Que es como, ya sabes, "¿Qué pasa?" Y ella dice: "No mucho". Pero en Español. Y es una gran frase que se oye con frecuencia en México. Así que el padre es de la Ciudad de México. Y trae sus frases con él. Así que le está enseñando esas frases a su hija desde su propia experiencia vivida.

Así que ella cambia del Inglés al Español cuando habla con su primito de su edad. Las dos tienen 6 años. Así que tienen un pequeño baile que hacen juntas. Dicen: "¡Elbow bump, silly jump, muévete!." ¡Así que hay un montón de ellas!

Dinos un poco de la compañera de Rosie.

Hamburg: Parece que Gatita es un éxito instantáneo. Me gusta describir a Gatita como alguien feliz de estar ahí y preparada para cualquier cosa que haga Rosie, ya sabes, le gusta tomar siestas, pero cuando llega el momento de entrar en acción, que normalmente se ve sorprendida por la energía de Rosie, está justo ahí con ella.

Ya sabes, es muy expresiva. Casi tiene reacciones humanas para ser un gato. ¿Y son reales o Rosie se imagina este sistema de comunicación tan intenso que tienen? ¿Quién sabe? Ya sabes, pero nos gusta darle mucho que hacer. Y mantener su expresividad porque ella es parte de cada aventura.

Y digamos algo sobre la propia personalidad de Rose. Ella tiene un montón de preguntas. A veces no las pregunta todas antes de actuar. Pero eso forma parte del encanto.

Hamburg: Absolutamente. Canta una canción al principio de cada episodio, o casi al principio, que se llama "Gotta Know." Y es una especie de suposición sobre cómo funciona o podría funcionar algo. Por ejemplo, el correo. Y canta todo sobre un mago, ¿un mago envía las cartas? Ya sabes, se basa en un montón de ideas cuando le preguntamos a los niños en la investigación. "¿Cómo crees que funciona el correo?" o "¿cómo crees que se obtiene el dinero del banco?" Sus respuestas fueron muy instructivas, y muchas veces están llenas de lindos conceptos erróneos. Y queríamos realmente apoyarnos en eso y celebrar eso porque aunque hay, por supuesto, una manera correcta de que el correo funciona y no es con un mago, muestra un poco su imaginación en esa parte. Y después de eso, vuelve a su historia y a su problema y lo resuelve y acaba aprendiendo cómo funcionan las cosas.

¿Qué consideraciones tuviste en cuenta al crear la familia de Rosie? La familia es bicultural. La madre tiene tiempo para jugar con Rosie, pero a veces también tiene que parar para atender una llamada telefónica importante.

Díaz-Wionczek: Así es. Fuimos muy, muy cuidadosos e intencionados en el desarrollo de una familia que se sintiera realista y en capas y elaborada y sofisticada como lo son las familias reales. Así que creamos una familia bicultural, como has mencionado; eso era importante para nosotros, para que los niños pudieran ver ese componente en la pantalla. Así que decidimos que la madre estadounidense, de la zona rural de Wisconsin, y el padre Mexicano, que viene de la Ciudad de México. Y también tienen a la abuela, que vive en la Ciudad de México.

Y luego hay una comunidad que va más allá de esa familia. Y también fuimos muy intencionales en cómo diseñamos a esa familia. Así que el ejemplo particular que mencionaste, sí, mamá es mamá. Ella es cariñosa. Ella es absolutamente muy comprometida y también lo es papá. Y ella todavía, ya sabes, tiene otras cosas que hacer y recibe llamadas telefónicas importantes. Tiene una librería. Así que a veces tiene que atender a un cliente que entra, y los niños, ya sabes, hacen sus cosas como en la vida real.

Así que, con suerte, con estas representaciones de personajes que parecen realistas, los niños se ven a sí mismos allí y se relacionan con el personaje, lo que vuelve al principio de lo que decía Jen, al relacionarse con los personajes y ver estos personajes que son como ellos, están abiertos a más. Están abiertos a la comedia, están abiertos a aprender. Celebramos que se hagan preguntas, que sean curiosos y creativos y que no siempre aciertan. Pero el hecho de que los niños pequeños den estas explicaciones es fenomenal. Sus mentes son realmente increíbles. Y lo vemos con mucho humor en el programa. Así los niños se verán a sí mismos y se reirán mientras lo hacen, porque muchas de las teorías que se le ocurren a Rosie sobre el funcionamiento del mundo provienen, como dijo Jen, de los niños con los que hablamos y de nuestros propios hijos. Y luego está la ventana y toda la puerta para aprender la forma real en que funciona el correo o la comida que llega a la tienda de comestibles. Y así se completa muy, muy bien en el programa.

Traducido por Maria Arce

