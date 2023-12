The Lincoln Project pide a los votantes de EE.UU. que consideren no votar por Trump

La Corte Suprema de Colorado declaró a Donald Trump inelegible para la boleta presidencial de 2024 bajo la cláusula de insurrección.

Miembros de The Lincoln Project, un grupo que se opone al liderazgo y las acciones de Trump, están pidiendo a los votantes a que reconsideren su decisión de votar por el expresidente.

The Lincoln Project fue fundado en 2019 y está formado por conservadores moderados y ex republicanos que buscan responsabilizar a Trump por sus acciones como presidente.

Ryan Wiggins, la jefa de personal de The Lincoln Project y ex republicana, le dijo al programa The Source de Texas Public Radio que Trump y sus seguidores son amenazas para la democracia y para el movimiento conservador.

“No hay absolutamente nada conservador en el movimiento MAGA. Son solo amenazas y propagación de miedo. Y están en contra de las leyes. Eso es fascismo. El antiguo partido republicano, el partido republicano de Reagan, ya no existe,” dijo Wiggins.

Wiggins dijo que una reelección de Trump sería como revivir el año 2016 para las personas que votaron en su contra.

"Todos lo han olvidado, pero ese momento fue muy traumático para todos. Especialmente en 2020 con el COVID y todo lo que estaba sucediendo en nuestro país y lo aterrador que eran las cosas, la gente lo ha bloqueado de su mente. Pero al bloquearlo, han olvidado lo malo y aterrador que fué,” dijo Wiggins.

La decisión de retirar a Trump de la boleta de 2024 quedará en espera hasta el 4 de enero, mientras se decide el resultado de la apelación de Trump a la Corte Suprema de EE. UU.

Trump ha negado cualquier mal comportamiento de su parte durante su presidencia.