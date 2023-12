Residentes de San Antonio exigen nuevamente que las autoridades pidan un alto al fuego en Gaza

Docenas de residentes de San Antonio se presentaron en la sesión de comentarios públicos del Concejo Municipal el miércoles para exigir nuevamente que el alcalde ponga fin al estatus de ciudad hermana con Tel Aviv y que cada miembro del consejo pida un alto el fuego en Gaza.

El ejército israelí ha asesinado a más de 15,000 personas en la franja de Gaza desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, que dejó 1,200 personas muertas.

Moureen Kaki es la fundadora de “San Antonio for Justice in Palestine” un grupo de defensa e información de los derechos de los palestinos, y habló al final de la sesión de comentarios públicos.

"Les pedimos que pongan los derechos humanos por encima de todo y simplemente pidan un alto el fuego. No les estamos pidiendo que liberen a Palestina, no les estamos pidiendo nada más, les estamos pidiendo que exijan que se dejen de usar bombas," dijo Kaki.

El portavoz del alcalde Ron Nirenberg dijo que el alcalde respalda sus comentarios anteriores, cuando rechazó la petición de poner fin al estatus de ciudad hermana con Tel Aviv, y no hizo mención de un alto el fuego.

“San Antonio for Justice in Palestine” está organizando una marcha, un mitin y un boicot el sábado junto con la organización judía Jewish Voice for Peace, el partido político Party for Socialism and Liberation y dos organizaciones estudiantiles de UTSA.

La manifestación se llevará a cabo en Main Plaza, en el centro, frente a la Catedral de San Fernando.